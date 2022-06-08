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7-ELEVEN i預購「618年中購物節」專櫃保養、國際精品下殺2折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN i預購「 618年中購物節」即日起開跑，祭出專櫃保養、國際精品下殺近2折起優惠折扣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN i預購「 618年中購物節」即日起開跑，祭出專櫃保養、國際精品下殺近2折起優惠折扣。圖／7-ELEVEN提供

疫情帶動宅經濟成長，7-ELEVEN i預購業績已較去年同期呈倍數成長，看準網購商機正夯，7-ELEVEN i預購「 618年中購物節」即日起開跑，祭出專櫃保養、國際精品下殺近2折起優惠折扣，購買指定商品單筆消費滿額最高還可享18% OPENPOINT點數回饋，搭配全站不限消費金額天天免運、OPENPOINT點數折抵現金等優惠，挑戰全網最低價。7-ELEVEN更搭配「安心取」服務狂撒千萬感恩回饋，自6月18日至6月24日到各大網購平台購物選7-ELEVEN取貨，可獲得7元7-ELEVEN購物抵用券一組，i預購店取也同享好康，限量200萬組、送完為止。

7-ELEVEN近年因應消費趨勢，快速拓展數位服務，其中電商平台「i預購」積極導入創新結構，更對應疫情下民眾宅食需求，販售冷凍麵包、生鮮水果等擴大商品結構，同時透過門市「i划算」群組推廣，滿足民眾就近安心購買居家補給需求，帶動美妝保養、生活用品、食品相關類別大幅成長，同步帶動業績較去年同期倍數成長。

迎接年中超強購物節，i預購平台即日起至6月30日推出「618年中購物節」活動，精選專櫃美妝保養、國際精品包款、3C生活家電、生活用品等上百款商品祭出限時限量2折起優惠，除購買指定商品消費滿1,200元享6% OPENPOINT點數超值回饋，部分商品再加碼12%，最高可現賺18%。首推GUCCI經典GG LOGO牛皮鏈帶翻蓋斜背包特價26,999元，再享18% OPENPOINT點數回饋，等同現賺4,860元；蘭蔻超未來肌因賦活露100ml超值雙入組（國際航空版）特價6,999元，可回饋近420點OPENPOINT點數。

網友狂敲碗的7-ELEVEN取貨送購物金活動自去年領先同業推出，已成網購族生活小確幸、累積至今已送出超過3千萬元購物金。適逢年中最大618網購節，7-ELEVEN搭配「安心取」服務狂撒千萬感恩回饋，自6月18日至6月24日到各大網購平台購物選7-ELEVEN取貨，可獲得7元7-ELEVEN購物抵用券一組，i預購店取也同享好康，限量200萬組、送完為止，活動只有7天要搶要快。

適逢年中最大618網購節，7-ELEVEN搭配「安心取」服務狂撒千萬感恩回饋，自6月18日至6月24日到各大網購平台購物選7-ELEVEN取貨，可獲得7元7-ELEVEN購物抵用券一組，i預購店取也同享好康，限量200萬組、送完為止。圖／7-ELEVEN提供
適逢年中最大618網購節，7-ELEVEN搭配「安心取」服務狂撒千萬感恩回饋，自6月18日至6月24日到各大網購平台購物選7-ELEVEN取貨，可獲得7元7-ELEVEN購物抵用券一組，i預購店取也同享好康，限量200萬組、送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN i預購「 618年中購物節」即日起開跑，祭出專櫃保養、國際精品下殺近2折起優惠折扣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN i預購「 618年中購物節」即日起開跑，祭出專櫃保養、國際精品下殺近2折起優惠折扣。圖／7-ELEVEN提供
適逢年中最大618網購節，7-ELEVEN搭配「安心取」服務狂撒千萬感恩回饋，自6月18日至6月24日到各大網購平台購物選7-ELEVEN取貨，可獲得7元7-ELEVEN購物抵用券一組，i預購店取也同享好康，限量200萬組、送完為止。圖／7-ELEVEN提供
適逢年中最大618網購節，7-ELEVEN搭配「安心取」服務狂撒千萬感恩回饋，自6月18日至6月24日到各大網購平台購物選7-ELEVEN取貨，可獲得7元7-ELEVEN購物抵用券一組，i預購店取也同享好康，限量200萬組、送完為止。圖／7-ELEVEN提供
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