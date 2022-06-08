神腦618年中慶線上拼手速 iPhone SE半價、PS5現貨免等

618年中購物大檔活動陸續開跑，神腦國際也宣布加入戰局，祭出高單價的3C手機、家電優惠，天天線上瘋搶1折起，其中最吸睛的是「iPhone SE 128GB」限量特殺5折，6月18日18時限量開搶，特殺價只要7,750元，還有超夯的PS5遊戲機，現貨不用等，6月17日下午12點30分及6月18日下午12點，限量推出要讓你搶快拼手速。活動期間於神腦生活網路商城消費單筆訂單滿萬，還有機會抽中PS5。

神腦年中購物盛事「618年中慶」網羅Panasonic、三星、伊萊克斯各大家電廠牌，推出空氣清淨機、4K電視、夏季空調等，最低下殺1折起，還有Nintendo Switch、三星電視、品牌手機、耳機等限時限量開搶，以及防疫必備保健品、醫用口罩、民生用品，也都是今年神腦618的必買重點。瑞典伊萊克斯PA91-606DG高效能抗菌空氣清淨機，買大送小只要16,180元，現省上萬元；三星32型LED電視只要3折價2,999元，6月18日下午3點限時開搶。手機最熱銷的平價機種三星Galaxy A22、Sony Xperia 10 III、小米 11 Lite等有大約6折的優惠，挑戰最低價5,000元有找，還有三星 Galaxy Buds特殺優惠只要618元，6月18日下午1點限時搶購。

活動期間凡於神腦門市申辦購機約購買三星、Sony、OPPO、vivo等7大指定品牌手機，消費時登入會員並完成抽獎資料登錄，即可參加抽獎。包括購買三星全系列手機平板抽A53手機、Galaxy Watch4、S6 lite平板；買全系列筆記型電腦抽Nintendo Switch動物之森特別版主機；買Mega King品牌商品還能抽HomePod mini，獎項總價值超過10萬元。