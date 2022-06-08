萬寶龍明星傳承系列限量款1786 再現魔幻登峰絕景

人煙稀少的絕景、無人之境總是令人心動。萬寶龍（Montblanc）推出全新明星傳承系列三款腕表，以人類初次登上白朗峰峰頂的經典時刻為靈感，並結合冰河的魔幻奇景，向山岳史、也向品牌的聖山之巔，絕美致意。

萬寶龍明星傳承系列融入了眾多經典設計手法，例如20世紀初的Minerva懷表搭配鵝卵石形表殼，洋蔥式表款、軌道式分鐘刻度、柳葉型指針，同時全新表款共有三種不同功能，分別為日期顯示自動腕表、月相腕表與計時腕表，尺寸則在39至42毫米不等。

表款特色首推讓人聯想到品牌經典、白朗峰Mer de Glace的圖案因而呈現冰川生動的紋理和傍晚魔幻的暮藍景色。其中月相腕表的月相顯示窗尺寸更大、讀取更為便利，並以鍍玫瑰金月亮和星星，優雅相伴；而計時碼表則以內側凸緣取代了陽刻浮雕、以加強面盤的立體感，同時時間功能以鍍玫瑰金的柳葉形指針顯示，而計時功能則以鍍銠葉形指針顯示。

也由於Jacques Balmat是在1786年8月7日的晚上6時23分登上白朗峰頂，因此表款全數各限量1786只，並有皮表帶、金屬鏈帶兩種設計，訂價則自67,500元至14萬8,400元不等。