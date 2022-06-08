造型必備小白鞋再進化！天然素材、超夢幻蝴蝶結都正夯

夏日穿搭裡，俗稱「小白鞋」的單品，從來不嫌多，而且最好是多樣化款式，才能搭配不同造型。因此，深受頂級時尚網紅Chiara Ferragni的Superga就與台灣女裝品牌跨界，打造限定鞋款；Nike則讓經典AIR FORCE 1鞋款，換上夢幻蝴蝶結版本，一曝光就引起高度討論。

來自義大利的Superga不只有全球都買得到的經典修休閒鞋款，還在日本與United Arrows等選貨店、Yohji Yamamoto副牌 Y's合作，甚至是韓國、新加坡等推出和當地設計師、品牌聯手的限定販售款式，為市場帶來更獨特選擇。而在台灣，Superga這季和女裝品牌JNFR跨界，利用招牌的2750 Cotu Classic鞋款為基礎，以天然黃麻纖維取代過去常見的棉帆布，強化優雅與度假風格的氛圍。而且鞋帶更透過有特殊裝飾縫線的設計表現細節，讓整體外觀維持一致的視覺效果。

Superga這季和女裝品牌JNFR跨界，利用招牌的2750 Cotu Classic鞋款為基礎，以天然黃麻纖維取代過去常見的棉帆布。圖／嵥傑國際提供

而Nike的AIR FORCE 1向來就是不分男、女性，購買「小白鞋」的首選，說是稱霸一方也不為過。但即便如此，Nike還是年年都有新風格推出，如同此次曝光的Air Force 1 '07 LX鞋，最大特色就是鞋面點綴了夢幻大蝴蝶結作為裝飾。通體的白色之外，細看鞋身皮革搭配透紗異材質面料混搭，與浪漫的氛圍形成衝突對比。而橡膠外底和傳統籃球機能性增加抓地力和耐用性，值得一提的是，鞋款蝴蝶結部分還是可拆卸設計，更方便女孩轉換不同搭配。

Nike Air Force 1 '07 LX鞋4,500元。圖／FRUITION提供