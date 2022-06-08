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國際麻吉日！7-ELEVEN限時5天「CITY系列指定飲品搭配買5送2」
6月8日是National Best-friend Day，7-ELEVEN的OPEN POINT App行動隨時取推出「國際麻吉日」優惠，即日起至6月12日CITY系列指定飲品搭配買5送2，包括咖啡、茶飲、黑糖珍珠撞奶全都有。
即日起至6月12日7-ELEVEN的OPEN POINT App行動隨時取推出「國際麻吉日」優惠包括CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡買5杯送2杯CITY TEA完熟蘋果冰茶，優惠價400元；CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵買5杯送2杯CITY TEA冰燕麥奶茶，優惠價375元；CITY CAFE濃萃美式咖啡（冰／熱）買5杯送2杯CITY TEA四季春青茶（冰／熱），優惠價250元；CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵買5杯送2杯CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡，優惠價325元；CITY CAFE特大杯拿鐵（冰／熱）買5杯送2杯CITY PRIMA精品美式咖啡（冰／熱），優惠價350元；CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）買5杯送2杯CITY CAFE濃萃拿鐵（冰／熱），優惠價300元；CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）買5杯送2杯CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶，優惠價450元。
上述優惠兌換期限至2022年9月30日止，同品項、同規格及同價位可冰熱互換，現萃茶與精品咖啡限指定門市兌領，贈品不得轉贈，限量與會員限購組數請見OPENPOINT App說明。
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