克里斯伊凡出席MTV Award 造型「埋梗」巴斯光年藏亮點

以「美國隊長」一角走紅的克里斯伊凡（Chris Evans）日前出席MTV Award受到各方關注，事實上雖然Chris Evan衣著輕便，其實身上行頭個個來頭不小，又以其中三點最值得一探究竟。

戴上醒目「NASA」潮帽的他，除了呼應近年大為流行的NASA主題配件，其實也因為他近日擔任電影《巴斯光年》（Lightyear）的配音；不僅如此，Chris Evas更在ig（chrisevans）秀出他前往NASA噴氣推進實驗室JPL（Jet Propulsion Laboratory）的參訪過程，並表示在NASA JPL「度過了一段美好的時光、我可以在哪裡待一整天」，連演員Aaron Paul、陳靜（Gemma Chan）都到貼文下方留言互動，貼文至今已獲130萬按讚數與5,000多則留言。

此外Chris Evans雖然配上一件街頭風外套，但長褲則出自紐約設計師男裝品牌Todd Snyder，該品牌過去曾與多個運動鞋履品牌聯名，連近日演出電影《沙丘》中「雷托公爵」與漫威影集「月光騎士」的Oscar Isaac也曾穿著。然而Chris Evas身上最低調、但最高價的可能會是他手上的IWC腕表，並暗藏玄機。這枚IWC的飛行員計時腕表，具有黑、白二色為主的飛行風格設計，包含封閉式後底蓋的飛機圖案，都強化了飛行員、挑戰的特質。