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克里斯伊凡出席MTV Award 造型「埋梗」巴斯光年藏亮點

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
紐約設計師男裝品牌Todd Snyder，該品牌過去曾與多個運動鞋履品牌聯名，連近日演出電影《沙丘》中「雷托公爵」與漫威影集「月光騎士」的Oscar Isaac也曾穿著。圖 / 翻攝自 ig @ toddsnyder（合成圖）
紐約設計師男裝品牌Todd Snyder，該品牌過去曾與多個運動鞋履品牌聯名，連近日演出電影《沙丘》中「雷托公爵」與漫威影集「月光騎士」的Oscar Isaac也曾穿著。圖 / 翻攝自 ig @ toddsnyder（合成圖）

以「美國隊長」一角走紅的克里斯伊凡（Chris Evans）日前出席MTV Award受到各方關注，事實上雖然Chris Evan衣著輕便，其實身上行頭個個來頭不小，又以其中三點最值得一探究竟。

戴上醒目「NASA」潮帽的他，除了呼應近年大為流行的NASA主題配件，其實也因為他近日擔任電影《巴斯光年》（Lightyear）的配音；不僅如此，Chris Evas更在ig（chrisevans）秀出他前往NASA噴氣推進實驗室JPL（Jet Propulsion Laboratory）的參訪過程，並表示在NASA JPL「度過了一段美好的時光、我可以在哪裡待一整天」，連演員Aaron Paul、陳靜（Gemma Chan）都到貼文下方留言互動，貼文至今已獲130萬按讚數與5,000多則留言。

此外Chris Evans雖然配上一件街頭風外套，但長褲則出自紐約設計師男裝品牌Todd Snyder，該品牌過去曾與多個運動鞋履品牌聯名，連近日演出電影《沙丘》中「雷托公爵」與漫威影集「月光騎士」的Oscar Isaac也曾穿著。然而Chris Evas身上最低調、但最高價的可能會是他手上的IWC腕表，並暗藏玄機。這枚IWC的飛行員計時腕表，具有黑、白二色為主的飛行風格設計，包含封閉式後底蓋的飛機圖案，都強化了飛行員、挑戰的特質。

事實上，雖然Chris Evans並非IWC品牌代言人，但過去的確多次配戴IWC腕表，例如他曾在出席奧斯卡典禮時以一身湖水藍天鵝絨西裝搭配玫瑰金的葡萄牙系列計時碼表；而本次造型以腕表加上NASA棒球帽後，似乎再度呼應了Chris Evans將在《巴斯光年》電影中的飛行、挑戰特色，也讓人想到巴斯光年的經典對白「飛向宇宙、浩瀚無垠」，《巴斯光年》動畫電影預計將在6月17日於美國、台灣同步上映，Chris Evans會在電影中帶來哪些聲音表現？格外令人期待。

IWC IW377710飛行員計時碼表的後底蓋，附有戰鬥機圖案。圖 / IWC提供
IWC IW377710飛行員計時碼表的後底蓋，附有戰鬥機圖案。圖 / IWC提供
Chris Evas在ig秀出他前往NASA噴氣推進實驗室JPL（Jet Propulsion Laboratory）的參訪過程，獲得網路上熱烈回應。圖 / 翻攝自 ig @ chrisevans（合成圖）
Chris Evas在ig秀出他前往NASA噴氣推進實驗室JPL（Jet Propulsion Laboratory）的參訪過程，獲得網路上熱烈回應。圖 / 翻攝自 ig @ chrisevans（合成圖）
克里斯伊凡日前出席MTV Award，一身衣著輕鬆但暗藏亮點。圖 / 翻攝自 ig @ chrisevans
克里斯伊凡日前出席MTV Award，一身衣著輕鬆但暗藏亮點。圖 / 翻攝自 ig @ chrisevans
IWC 飛行員計時碼表，23萬3,000元。圖 / IWC提供
IWC 飛行員計時碼表，23萬3,000元。圖 / IWC提供
Chris Evas身上最低調、但最高價的可能會是他手上的IWC腕表，並暗自「埋梗」了電影巴斯光年的飛行、挑戰特質。圖 / 翻攝自 ig 、IWC提供（合成圖）
Chris Evas身上最低調、但最高價的可能會是他手上的IWC腕表，並暗自「埋梗」了電影巴斯光年的飛行、挑戰特質。圖 / 翻攝自 ig 、IWC提供（合成圖）

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