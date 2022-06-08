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姓名有「田」免費吃「打卡系薯餅」！陳、男、申也適用

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
田字薯餅，一份4片，45元。圖／繼光香香雞提供
田字薯餅，一份4片，45元。圖／繼光香香雞提供

快拿出身份證！「繼光香香雞」自6月9日起，推出全新品項「田字薯餅」，每一塊薯餅均有著「田」字造型，視覺效果十足，同時還有「香香三角骨」同步新登場。為慶祝新品上市，凡姓名中找得到「田」（部首亦可），即可免費獲得「田字薯餅」1份，包括「田、陳、福、里」等字均可適用。

繼光香香雞本次推出的「田字薯餅」，使用優質馬鈴薯酥炸，造型呈現「田」字，有著外酥脆、內鬆軟的口感，還帶有淡淡洋蔥風味與薯香，一份4片，45元，適合作為下午茶或宵夜品嚐，還能作為趣味打卡小物。新品「香香三角骨」則以御用十三香醃漬入味，台式裹粉酥炸，有著多層次的風味，大份135元、中份90元。

為慶祝新品上市，6月9日起，至繼光香香雞台北西門店、台中中山旗艦店、高雄義享專櫃等3間指定門市，凡身份證姓名中有「田」字，即可免費獲得「田字薯餅」1份。業者表示，不僅是「田」字，其他如「陳、福、申、男、理」等字，只要是田字部首或是找得出田字者，均可適用，每店限量20份。另外官方粉絲團也會舉行抽獎活動，同樣將送出20份田字薯餅。

新品「香香三角骨」，大份135元、中份90元。圖／繼光香香雞提供
新品「香香三角骨」，大份135元、中份90元。圖／繼光香香雞提供

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