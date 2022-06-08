姓名有「田」免費吃「打卡系薯餅」！陳、男、申也適用

快拿出身份證！「繼光香香雞」自6月9日起，推出全新品項「田字薯餅」，每一塊薯餅均有著「田」字造型，視覺效果十足，同時還有「香香三角骨」同步新登場。為慶祝新品上市，凡姓名中找得到「田」（部首亦可），即可免費獲得「田字薯餅」1份，包括「田、陳、福、里」等字均可適用。

繼光香香雞本次推出的「田字薯餅」，使用優質馬鈴薯酥炸，造型呈現「田」字，有著外酥脆、內鬆軟的口感，還帶有淡淡洋蔥風味與薯香，一份4片，45元，適合作為下午茶或宵夜品嚐，還能作為趣味打卡小物。新品「香香三角骨」則以御用十三香醃漬入味，台式裹粉酥炸，有著多層次的風味，大份135元、中份90元。