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黑虎大將軍聖誕！北港武德宮推出超炫的黑虎立體悠遊卡
台灣財神信仰發源地的雲林縣北港武德宮，為慶祝武財神的坐騎「黑虎大將軍」聖誕，首度推出國內第1張萌虎可愛造型的立體悠遊卡，既可當包包的招財小飾，也隨身攜帶保平安，財福滿溢，限量6千個才在網路預購，詢問度破表，展現超人氣。
北港武德宮指出，黑虎將軍是天官財神趙公明的座騎，象徵招財、鎮宅與保佑小孩，人氣不亞於財神爺。每年農曆六月初六聖誕日，前來參拜祝壽的人潮擠得水洩不通。
北港武德宮積極將傳統結合科技，已發行近十萬張的電子票證，發行量居全台宮廟之冠，為慶祝黑虎聖誕，武德宮與悠遊卡公司合作，歷時一年籌備設計，終於在黑虎聖誕前夕，再度推出國內第1張黑虎立體造型的悠遊卡，讓虎爺貼近日常，庇佑眾生財福雙全。
黑虎立體造型悠遊卡限量發行6千個，虎爺背上的葫蘆象徵福祿，是「葫虎生豐」的祝福，腹部具悠遊卡功能，非接觸式的多元支付工具，守護防疫生活。
武德宮素以文創聞名，這次把黑虎將軍的招福保安意象，與悠遊卡做結合深入生活，別具意義，農曆六月六日（國曆7月4日）是黑虎大將軍聖誕，民眾可至武德宮參拜祝壽，帶著虎爺悠遊卡過爐加持後，隨身攜帶讓虎爺相隨「如虎添億」；詳情可上武德宮官網查詢。
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