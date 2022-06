王品牛排外帶滿1000元現折120元 王品集團推外帶優惠

王品集團鼓勵外帶推優惠,集合王品牛排、THE WANG、藝奇三大品牌,推出41款價格親民的全新夏日外帶餐點,即日起至6月30日止,THE WANG、藝奇外帶就享有88折優惠,王品牛排外帶滿1000元,現折120元。

「王品牛排」(線上訂餐: https://wowfoods.cc/togo_wangsteak)推出法式紅酒燉牛肉,嚴選第6對帶骨王品牛小排,以多種蔬菜、香料及紅酒燉煮1小時,搭配經典的馬鈴薯泥與季節配菜,消費者在家也能品嘗到法式經典名菜;焗烤海鮮法式圓麵包,以洋菇、杏鮑菇、巴西里炒製的主廚特製白醬加上鮮甜的鮮蝦、花枝等海鮮,再搭配烘烤過濃香牽絲金黃起司及酥脆麵包,獨特迷人的法式風味超飽足。松露脆薯,口感酥脆薯條搭配松露醬及現刨帕達諾起司,非常適合當作下午茶及宵夜點心。鼓勵消費者外帶,王品牛排推出外帶滿1000元,現折120元的優惠活動。

米其林餐廳「THE WANG」(線上訂餐:https://reurl.cc/Lbd4yx)推出乾式熟成牛肉製成的波隆那肉醬鳥巢麵,採用義大利波隆納在地的經典作法,以熟成牛肉、番茄為基底,現刨上濃郁帕達諾起司,可嚐到番茄肉醬與厚實熟成牛肉,為了襯托醬汁的渾厚風味,使用鳥巢麵體,口口都吃得到完美比例的麵與肉醬;還有以龍蝦高湯為基底,可嚐到整塊完整龍蝦肉的龍蝦鮮味義大利麵、龍蝦燉飯及香濃海味與Q彈的龍蝦肉龍蝦濃湯,在家吃飯也可享受最頂級的米其林滋味。

王品集團進一步將服務延伸到自家餐桌,「THE WANG」針對台中市民推出「管家送餐到府服務」,由西裝管家將現做餐點親送到府;另避免多接觸,首次將侍酒服務還原到消費者家中,推出「線上侍酒服務」,凡點餐就有侍酒師提供專業線上諮詢,為貴賓所點的餐點搭配適合酒款,取餐時再附上品飲小卡,詳盡說明品飲溫度、酒質、風味及整體餐酒搭配特色,將尊榮體驗帶回家。