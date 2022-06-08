鼎泰豐第一、誰第二？Uber Eats外送端午最熱門粽子揭曉

image source: 鼎泰豐

文／蔡瓅萱

端午節連假剛過，你今年都吃了哪些粽子呢？隨著外送平臺的普及，現在也有許多人透過外送平臺APP購買粽子。知名平臺Uber Eats在今年就推出了端午節專區，販售多家知名品牌的粽子，還做出銷量統計，列出了今年最熱門的粽子。

多家知名品牌 粽子銷量大比拼

Uber Eats在今年特別開設「端午粽香」專區，裡面有鼎泰豐、瓦城、南門市場、成功市場、家樂福、新光超市等多種粽子品牌供消費者選擇，並且根據「餐飲外送」、「生鮮外送」，以及自家雲端超市「優市」三大類別做銷量排行，統計出近兩週熱銷的粽子。

餐飲外送 Top 3

鼎泰豐 鮮肉粽

士東客家莊（無蛋黃）

肉粽泰Tai 花生粽子

生鮮外送 Top 3

聖德科斯 經典花生香菇鮮肉粽

家樂福 花蓮剝皮辣椒粽

楓康超市 楓康松阪肉棕

優市 Top 3

南門市場立家湖州蛋黃鮮肉粽

南門市場立家湖州豆沙粽

南門市場億長御坊台灣北部粽

老字號名店屹立不搖 深受消費者青睞

從Uber Eats統計的銷量排行中可以看見，相較之下傳統名店的粽子還是更受到消費者的青睞。像是在「優市」中的銷量排行，前3名就都是南門市場的老字號店家。至於「餐飲外送」的部分，則是由高知名度的中式連鎖餐飲鼎泰豐拔得頭籌。

鼎泰豐的各類料理一直以來都相當受歡迎，像是最負盛名的小籠包、炒飯、雞湯等等，超人氣的美味料理讓鼎泰豐長期以來都處在《DailyView網路溫度計》中式連鎖餐廳網路口碑排行榜的第一名。

▲「鼎泰豐」位居網路溫度計的中式連鎖網路口碑第1名。

image source：《DailyView網路溫度計》中式連鎖網路口碑排行（2022/03/09~2022/06/06）

雖然最有名的是中式麵點，但事實上它的粽子也有一票擁護者，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》可以看見，鼎泰豐粽子在端午節前有一波討論聲量，顯示出許多人考慮購買過節享用。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》

鼎泰豐的粽子總共有鮮肉跟豆沙兩種口味，屬於內餡簡單的湖州粽，樸實的好滋味讓它受到許多人喜愛，甚至有鼎泰豐員工表示粽子是他最喜歡的前5名料理之一，粽子禮盒也成為端午節送禮的好選擇。

▲鼎泰豐粽子禮盒。

image source: 鼎泰豐

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月08日至2022年06月06日。

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