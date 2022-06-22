快訊

印度禁止小麥出口：莫迪的「天下糧倉」怎圖利？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北板橋6間特色人氣早午餐 讓你睡飽飽也能吃好好！

聯合新聞網／ MENU美食誌

饅頭蛋、蛋餅、拼盤、燉菜等美食，美好的一天就從美味的早午餐開始！

太和豆漿

民治街69號

店內主要販售饅頭、燒餅油條、蛋餅、飯糰。必吃無敵海景饅頭蛋，選用雙色花捲饅頭，在內夾入火腿、起司、蔥蛋、豬排及現炸油條，口感不只扎實還超有飽足感！（MENU美食誌Kelly😋吃貨日常提供）

早喚 Morning Call

民權路202巷8弄6號

位在板橋車站對面小巷弄裡的早喚，是古早味結合文青風格的早餐店，必吃外酥內軟的粉漿蛋餅，入口嚐到餅皮的酥脆，咬著咬著就出現軟Q的口感，豐富的層次在口中綻放。（MENU美食誌妻妻食記提供）

小倉庫早午餐 PUCHI LOFT

文化路一段270巷3弄26號

位在新埔站附近的小倉庫早午餐，不只口味豐富且款款獨特，細細品嚐能感受每一款餐點的用心，必吃招牌小倉庫套餐，滑嫩的炒蛋配上鬆軟的麵包，絕對是早午餐的經典！（MENU美食誌靡靡之音提供）

當樂咖啡

光正街40號

推薦有魚有蝦奶油酥皮燉菜，大片的酥皮泡在奶油湯裡，可以吃到又脆又軟的口感，奶油湯的奶香味濃郁，整體份量十足！（MENU美食誌𝕁𝕀𝔸ℕ愛吃美食提供）

Click Coffee

府中路1號

板橋人氣的網美打卡小店，店內裝潢走著簡約韓系風格，充滿文青的氛圍，餐點上有可頌、帕里尼、法棍和咖啡等，好吃又好拍！（MENU美食誌TOP炫⚡️🔥提供）

隔壁早餐 NextDoor

文化路一段188巷7弄11號

店內採取藍綠色系裝潢，許多角落都有綠色的擺設，布置的非常用心，推薦視覺澎湃的經典紐約皇后拼盤，一盤裡有多種新鮮食材， 色相與美味同時滿足！（MENU美食誌Kelly😋吃貨日常提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！

你還有其他更推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！

美食誌 饅頭 早餐

延伸閱讀

新北中壯年勞工就職滿3個月 可領1萬穩定就業獎勵金

「初魚」新北首店進駐宏匯廣場 新北人消費強客單趕超台北

恩恩爸不是通話者拒給橫向聯繫音檔、譯文 新北：已提供摘要

老饕直呼過癮！花蓮「奶妹」飽足系早午餐 手切滷肉飯+澎派總匯美味經典

相關新聞

彩色糖果般的夢幻午茶！Swarovski攜手羅森泰設計餐具

施華洛世奇（Swarovski）於今年六月米蘭設計週（Salone del Mobile）期間，發表這個奧地利水晶品牌與...

新北板橋6間特色人氣早午餐 讓你睡飽飽也能吃好好！

饅頭蛋、蛋餅、拼盤、燉菜等美食，美好的一天就從美味的早午餐開始！

官網限定酷灰純色！HUBLOT零時差開放全球搶購全新時計

宇舶表（HUBLOT）將於官網hublot.com販售全新Big Bang Unico酷灰計時碼表，以全球零時差的公開銷...

油花媲美和牛！20家人氣餐廳參與LUMINA和羊競賽

在英國有5屆歷史的餐飲盛事「LUMINA CHALLENGE料理競賽」，今年首度於台灣舉辦，攜手2022亞洲50最佳酒吧...

郭雪芙露美肩 一招霸氣噴香水！最愛嬌蘭花草水語淡香

正式進入夏季，視覺上更要感受清涼，郭雪芙最近曝光生活照，換上粉綠色細肩帶洋裝，流露出不著痕跡的小性感，而工作忙碌的她，要...

拉桿設計超有趣！sodastream新推3款氣泡水機 首創快扣鋼瓶1秒安裝

炎炎夏日，來一杯沁涼氣泡飲超級消暑，而在近年健康、環保風潮之下，氣泡水機也成為許多民眾居家必備的生活家電之一。sodas...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。