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WWDC／iOS 16搶先看 鎖定畫面有更多自訂功能 家庭圖庫拍完自動共享

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WWDC／iOS 16搶先看 鎖定畫面有更多自訂功能 家庭圖庫拍完自動共享

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iOS 16帶來「鎖定畫面」歷來最大幅度更新，全新功能讓畫面變得更美麗、個人化而實用。圖／蘋果提供
iOS 16帶來「鎖定畫面」歷來最大幅度更新，全新功能讓畫面變得更美麗、個人化而實用。圖／蘋果提供

蘋果在稍早的WWDC22的Keynote發表會中為大家預覽了最新的iOS 16，帶來「鎖定畫面」歷來最大幅度更新，以及各式分享、溝通和智慧的新功能，一舉改變使用者體驗iPhone的方式。近年蘋果更大幅度的讓使用者擁有更多「自訂」的空間，同時，也在疫情改變了民眾工作、與親友聯繫的方式的情境下，增加更多便利的「共享」功能，讓使用者更輕鬆與他人保持聯繫、順暢溝通。

這次iOS 16「鎖定畫面」的改版概念，對同時擁有Apple Watch的使用者來說肯定不陌生，提供更多可以自訂的顯示資訊小工具，像是行事曆事件、天氣、時間、日期、電池電量、鬧鐘、時區和「活動記錄」的圓圈進度，也能自由選擇字體、顏色，新的多層次效果優美地將照片主題呈現在「鎖定畫面」上時間的前方，創造景深效果。

在鎖定螢幕的狀態下，通知的位置也移到更減少干擾的螢幕下方，新功能「即時動態」也可協助使用者直接從鎖定畫面即時掌握進行中的事項，例如體育比賽、健身訓練、共乘或餐點外送進度等。

而幫助使用者切換不同使用情境的「專注模式」，這次也可與「鎖定畫面」綁定連結，設定不同模式專屬的背景圖片和小工具。只要滑到相應的「鎖定畫面」，即可切換快速切換到該模式的下的通知狀態，讓使用者在生活、工作、休息狀態之間更容易尋求平衡。

另外，讓家庭使用者內心掀起一陣歡呼的還有「iCloud共享的圖庫」新功能，藉由提供一個獨立的iCloud圖庫，為家庭成員帶來更順暢分享照片的新方式，使用者可以選擇從自己的圖庫中共享現有照片，或根據開始日期或照片人物共享照片。使用者也可以透過「相機」 中新的開關設置，選擇將照片自動傳送到「共享的圖庫」中。每一位「共享的圖庫」使用者都能新增、刪除、編輯共享照片或影片，或將其加入喜好項目，這些照片或影片將出現在每位使用者的「回憶」和「精選照片」中，讓所有人都能更全面地重溫家庭時光。

除了「訊息」功能更優化，可以編輯或收回最近傳送的訊息、重新恢復近期刪除的訊息，並將對話標示為未讀，以便之後再回頭讀取之外，「同播共享」功能也透過「訊息」聊天來共享。

「原況文字」和「圖像查詢」功能也帶來強大升級。「原況文字」將可以辨識影片內容，甚至轉換匯率、翻譯文字，而「圖像查詢」更是神奇，只要長按圖片裡的主題，即可將其從背景中提取出來，放到「訊息」等App中，貓狗、鳥類、昆蟲和雕像都可以辨識。

即日起，iOS 16的公開測試版將於下個月提供，新的軟體功能擇將於今年秋天在iPhone 8與後續機型以免額外付費軟體更新的形式推出。

「iCloud共享的圖庫」為家庭成員帶來更順暢分享照片的全新方式，亦可直接從「相機」App快速切換，讓使用者拍照即可自動傳送照片到「共享的圖庫」中。圖／蘋果提供
「iCloud共享的圖庫」為家庭成員帶來更順暢分享照片的全新方式，亦可直接從「相機」App快速切換，讓使用者拍照即可自動傳送照片到「共享的圖庫」中。圖／蘋果提供
透過「原況文字」，使用者可以快速進行匯率轉換、文字翻譯等事項。圖／蘋果提供
透過「原況文字」，使用者可以快速進行匯率轉換、文字翻譯等事項。圖／蘋果提供
新功能「即時動態」協助使用者直接從「鎖定畫面」即時掌握進行中的事項，而重新設計的通知現在也會從鎖定畫面的底部展開。圖／蘋果提供
新功能「即時動態」協助使用者直接從「鎖定畫面」即時掌握進行中的事項，而重新設計的通知現在也會從鎖定畫面的底部展開。圖／蘋果提供
使用者可以在「鎖定畫面」新增喜愛的小工具，更輕鬆而一目瞭然地獲取資訊，也可將「專注模式」與「鎖定畫面」連結綁定。圖／蘋果提供
使用者可以在「鎖定畫面」新增喜愛的小工具，更輕鬆而一目瞭然地獲取資訊，也可將「專注模式」與「鎖定畫面」連結綁定。圖／蘋果提供

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