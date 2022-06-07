首位踏上環球之旅的台灣女子 馬偕夫人成台語歌劇主角

傳教士馬偕是台灣歷史上的知名人物，協助馬偕傳教行醫的夫人張聰明卻隱身其後，少有人知道她的精采人生。台北市立國樂團與音樂劇團躍演合作推出原創國樂台語歌劇「蔥仔開花」，用台語歌劇講述馬偕夫人張聰明的精采人生。

該劇由導演魏德聖擔任創意總監、作曲家李哲藝擔任作曲與指揮，尚和歌仔戲劇團團長梁越玲編寫劇本，躍演藝術總監曾慧誠擔任導演。搭配台北市立國樂團磅礴的現場演奏，7月8、10日在台北表演藝術中心大劇院、11月4、6日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場。

生於19世紀的張聰明原名張蔥仔，出身受盡欺凌的童養媳，卻在人生關鍵時刻扭轉自己的命運。她堅持不纏足，只為跑得更遠；爭取到教會識字，不畏流言大膽嫁給馬偕牧師，跟著他走遍台灣、邁向世界，成為第一位踏上環球之旅的台灣女子，更在加拿大以英文進行演講。回台後，張聰明陪伴馬偕牧師四處宣教、行醫、辦學，對台灣做出莫大貢獻。

台灣基督長老教會淡水教會牧師鄭浚豪表示，張聰明婚後努力學習，不斷自我成長，是馬偕牧師當年創立的牛津學堂中，唯一一位女性教師。她也促成女子學堂、婦學堂的設立，是台灣朝向性別平等的重要里程碑。

導演魏德聖擔任「蔥仔開花」的創意總監。被問到為何以「張蔥仔」做為故事主角，而不是一般人所熟知的馬偕牧師？「人都是愛聽故事的。」魏德聖表示，原本他想拍馬偕的電影，但在蒐集素材、資料的過程中，發現馬偕夫人張聰明的故事，更顯精彩也更具生命力，但鮮有人知。於是他跟北市國提議了這個構想，在馬偕牧師淡水宣教150週年的今年推出。

躍演藝術總監曾慧誠表示，張聰明是一個很能啟發人心的角色；她既有台灣傳統女性的堅韌、承擔、賢慧持家的部分，卻又兼具過往認知男性才具有的獨立、開拓、有主見的特質。談到用國樂製作台語歌劇，她表示，國樂的音色和聲響和西方歌劇有很大的不同，加上美聲的唱腔，與台語唱詞音韻的融合，形成特別的腔調之美，值得觀眾細細品味。

●「蔥仔開花」，台北場次7月8日晚上7時、7月10日下午2時於台北表演藝術中心大劇院，由導演曾慧誠及作曲兼指揮李哲藝進行演前導聆。演出與購票資訊請洽OPENTIX兩廳院文化生活。