孫芸芸和女兒辣露美腿超像姐妹 勸人早點生的最佳示範

在業界有台灣「帶貨王」之稱的名媛孫芸芸，最近到澳洲探望在當地唸書的兒女，個人IG頻繁更新度假穿搭照，只見44歲的她保養得宜，和兒女站在一起就像姐弟妹，狀態好到令人羨慕。今天她再次放上和22歲女兒廖思惟（Trinity）的全身照，兩人穿搭還特別相呼應，大秀同樣纖細的身形和長腿，宛如時尚廣告，孫芸芸還在照片旁寫著「我生的小寶貝。」po文短短半小時就破萬讚，人氣超旺！

戴著墨鏡的孫芸芸和女兒廖思惟穿著黑色上衣和黑色短褲，分別背著香奈兒春夏系列一黑一白的愛心菱格紋包，大秀長腿。廖思惟還以中空裝

加碼露出纖腰，對比媽媽的健康小麥肌，她的白皙肌膚似乎顯得更亮眼。

回顧早婚的孫芸芸22歲時就生了女兒廖思惟，所以即便女兒現在已經是亭亭玉立的大小姐，44歲的她狀態依舊維持得很好，和女兒站在一起就像是姊妹般。