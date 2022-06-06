蝦皮購物「618全民年中慶」狂送6張免運券 玩遊戲天天抽萬元現金

線上購物前先玩遊戲搶優惠！蝦皮購物in-app遊戲越玩越大，今年蝦皮購物「618全民年中慶」共推出12款遊戲、祭出總價值高達850萬元的遊戲獎勵，打造超豪華遊戲盛典，除了經典遊戲大改版，6月14日再獻上全新遊戲「蝦蝦寵物村」，讓你重溫電子雞養成的感動。此外，即日起至6月18日，領免運券天天簽到並開啟「天天抽現金」，就可抽1萬元現金，凡下單不限金額還可再多1次抽獎機會。今年蝦皮購物「618全民年中慶」除了百大品牌旗艦店推熱門商品天天祭1折起的超殺折扣，更大手筆祭出Switch、AirPods 3、HomePod mini、32吋電視、超過百萬蝦幣等眾多遊戲獎勵豪禮，買越多機會越多。

即日起至6月18日，除了免運券大放送，還有包括「蝦皮現金宴」、「養蝦達人」全新改版、人人都有獎的「蝦皮夾夾樂」、挑戰手速的「蝦蝦飛刀」等，最高可抽萬元現金或蝦幣；還有收成遊戲「蝦蝦果園」、消除遊戲「蝦皮消消樂」與「蝦皮泡泡王」破關抽好禮。另外，拼運氣的3大寶箱「敲蘋果豪禮」、「蝦幣寶箱」、「免運寶箱」活動期間上線報到就有豪禮拿。 「蝦皮現金宴」領免運券玩遊戲天天抽萬元現金，加碼618蝦幣等你拿。圖／蝦皮購物提供