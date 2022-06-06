快訊

羅智強退選桃園市長 張善政Po兩人合照：盼打造新桃園

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦皮購物「618全民年中慶」狂送6張免運券 玩遊戲天天抽萬元現金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蝦皮購物「618全民年中慶」攜手500大品牌，豪撒850萬遊戲獎勵祭超強遊戲盛典。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」攜手500大品牌，豪撒850萬遊戲獎勵祭超強遊戲盛典。圖／蝦皮購物提供

線上購物前先玩遊戲搶優惠！蝦皮購物in-app遊戲越玩越大，今年蝦皮購物「618全民年中慶」共推出12款遊戲、祭出總價值高達850萬元的遊戲獎勵，打造超豪華遊戲盛典，除了經典遊戲大改版，6月14日再獻上全新遊戲「蝦蝦寵物村」，讓你重溫電子雞養成的感動。此外，即日起至6月18日，領免運券天天簽到並開啟「天天抽現金」，就可抽1萬元現金，凡下單不限金額還可再多1次抽獎機會。今年蝦皮購物「618全民年中慶」除了百大品牌旗艦店推熱門商品天天祭1折起的超殺折扣，更大手筆祭出Switch、AirPods 3、HomePod mini、32吋電視、超過百萬蝦幣等眾多遊戲獎勵豪禮，買越多機會越多。

即日起至6月18日，除了免運券大放送，還有包括「蝦皮現金宴」、「養蝦達人」全新改版、人人都有獎的「蝦皮夾夾樂」、挑戰手速的「蝦蝦飛刀」等，最高可抽萬元現金或蝦幣；還有收成遊戲「蝦蝦果園」、消除遊戲「蝦皮消消樂」與「蝦皮泡泡王」破關抽好禮。另外，拼運氣的3大寶箱「敲蘋果豪禮」、「蝦幣寶箱」、「免運寶箱」活動期間上線報到就有豪禮拿。

「蝦皮現金宴」領免運券玩遊戲天天抽萬元現金，加碼618蝦幣等你拿。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮現金宴」領免運券玩遊戲天天抽萬元現金，加碼618蝦幣等你拿。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 年中慶 寵物

延伸閱讀

謝金燕深夜嘗快感 火辣下半身迷倒候佩岑

蝦皮店到店調整運費 6月7日起19元變29元

蝦皮購物「618全民年中慶」首波狂推冰品飲料限時下殺1元起

蝦皮購物推9款「宅家抗疫箱」宅配免運！居家休閒精選下殺25折起

相關新聞

買1送1超消暑 Uber Eats熱門手搖飲、foodpanda星巴克咖啡限時推優惠

隨著天氣變熱，民眾對各式清涼飲品的需求也飆升，Uber Eats即日起推出手搖飲系列優惠活動，聯手可不可、50嵐、大苑子...

foodpanda外送 六地加平台費

因應疫情訂單增加導致各項成本提高，外送平台foodpanda宣布，自今天六月七日上午十時起，率先針對六縣市每筆外送訂單增...

遺世蘭城 探不老部落

聯合報系有行旅企畫的「蘭城遺世莊園．山中珠寶盒傳奇」旅程，將探訪位於宜蘭寒溪村的「不老部落」，隨部落生活腳步，採藥、摘菇...

孫芸芸和女兒辣露美腿超像姐妹 勸人早點生的最佳示範

在業界有台灣「帶貨王」之稱的名媛孫芸芸，最近到澳洲探望在當地唸書的兒女，個人IG頻繁更新度假穿搭照，只見44歲的她保養得...

蝦皮購物「618全民年中慶」狂送6張免運券 玩遊戲天天抽萬元現金

線上購物前先玩遊戲搶優惠！蝦皮購物in-app遊戲越玩越大，今年蝦皮購物「618全民年中慶」共推出12款遊戲、祭出總價值...

文姿云、「萬秀」瑞夫參與 周裕穎推公益藝術跨界展

台灣時尚品牌JUSTIN XX設計師周裕穎因為在創作上持續提倡永續，並用行動支持公益、推出跨領域的合作而有「跨界鬼才」之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。