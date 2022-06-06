買1送1超消暑 Uber Eats熱門手搖飲、foodpanda星巴克咖啡限時推優惠

隨著天氣變熱，民眾對各式清涼飲品的需求也飆升，Uber Eats即日起推出手搖飲系列優惠活動，聯手可不可、50嵐、大苑子、珍煮丹、萬波、清心福全、麻古等手搖飲品牌祭熱門飲品買1送1，還有平台獨家飲品，不用曬太陽、不怕大雷雨，打開Uber Eats App就能隨點即送到家。

即日起至6月14日，首次下載並註冊Uber Eats App新用戶，可享可不可春芽綠茶/冰鳳春芽、迷客夏大正紅茶拿鐵、萬波埔里甘蔗青、清心福全優多綠茶、大苑子愛文翡翠、珍煮丹黑糖珍珠鮮奶、龜記茗品紅烏鮮乳、茶湯會觀音拿鐵等熱門飲品買1送1優惠，50嵐也依北中南區分別提供四季春珍波椰、珍珠奶茶、黃金烏龍、燕麥紅茶買1送1優惠（品項依各店提供優惠為主），活動期間每新用戶於每家指定活動商家僅限使用1次優惠，單次最多可買5送5；另外，6月15日至6月28日，Uber Eats App無論新舊用戶皆可享「麻古高山金萱茶」買1送1優惠，優惠數量有限，售完為止。6月註冊的新用戶，除了可享註冊30天內無限次數滿額免運費優惠，輸入優惠序號「六月三百」還可享消費金額滿199元可折抵150元。

而蟬聯Uber Eats「最受歡迎的十大手搖飲」2年冠軍寶座的「可不可熟成紅茶」，夏日新品「冰鳳春芽」也有買1送1優惠，連同「胭脂紅茶」及「胭脂多多」於6月15日起皆只有在Uber Eats點得到。此外，Uber Eats也將於6月底開始與「可不可」合作推出期間限定杯膜驚喜優惠活動，Uber Eats App新用戶憑可不可飲品杯膜上的優惠序號可，限輸入後7日內使用完畢。

另外，將從6月7日開始收取平台費的foodpanda，也在整個6月祭出多重獨家優惠迎夏日，包括，摩斯漢堡輸入指定優惠碼享8折；6月21日至6月23日，訂購星巴克特大杯那堤、美式，免輸入優惠碼享買1送1優惠。即日起至6月9日，訂購無印良品滿 499元輸入優惠碼「好感生活送」享7.5折優惠，最高折抵200元。即日起至6月30日，JCB信用卡獨家優惠，全平台訂購滿300元輸入優惠碼「PSJCB206」現折100元。