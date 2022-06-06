快訊

曾捧紅蔡依林...王牌經紀人蔣承縉住處爆命案 本人發聲明回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前10強出列！2022世界頂尖調酒大賽台灣決賽開戰

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
進入第二階段賽事的前10強選手，必須在60分鐘內完成餐點試吃、挑選材料、風味試做、酒譜撰寫與前置作業。圖／摘自2022 World Class Taiwan決賽直播。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
進入第二階段賽事的前10強選手，必須在60分鐘內完成餐點試吃、挑選材料、風味試做、酒譜撰寫與前置作業。圖／摘自2022 World Class Taiwan決賽直播。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2022 DIAGEO World Class世界頂尖調酒大賽台灣決賽今天熱烈開戰，首日共進行兩階段賽事，自30位頂尖好手中選出前10強選手；預計明天還有第三與第四階段比賽要進行，最終將自前10強選手中選出前5強，並由冠軍選手代表台灣在今年9月飛往澳洲雪梨，參加2022 DIAGEO World Class世界頂尖調酒大賽全球總決賽。

今天產生的前10強選手分別為Bar Neat的林育弘、隱士餐酒館霍勁廷、Gallery 20.5的王靖璿、酣呷餐酒的劉奎麟、Testing Room by Draft Land的莊育嘉、Matches的劉權震、無向Bar Without的許芸禎、Ron Xinyi的林思暐、酣呷餐酒的余翰為、以及新串．中山的劉芷伶（依TOP 30決賽報到順序）。

今天進行的第一、二階段賽事分別是「DON JULIO根莖植物調酒（DON JULIO GEOPHYTE CLUB）」與「泰斯卡餐酒搭調酒（THE TALISKER FOOD PAIRING CHALLENGE）」挑戰。由第一階段的4位評審——Fourplay主理人鄭亦倫、分別於2013、2014與2018年獲得World Class台灣區冠軍的楊宜賓、張勳進與岳佳毅，自30位選手當中，選出進入後面3階段賽事的前10強選手。

在第一階段的「DON JULIO根莖植物調酒」挑戰中，30位參賽選手需事先繳交酒譜，並於現場在規定時間內，以蘊含豐富台灣文化的根莖植物，結合Don Julio Blanco在6分鐘內完成4杯調酒。

第二階段的「泰斯卡餐酒搭調酒」挑戰，由客座評審Sinasera 24行政主廚楊柏偉出題，由前10強選手在規定時間內，使用主辦單位所提供的材料，調製出適合搭配「飛魚Ceviche」這道菜的一款調酒。

今日賽事進行至晚上8點38分結束，預計明天將繼續進行「JOHNNIE WALKER黑牌系列HIGHBALL調酒（JOHNNIE WALKER BLACK FAMILY HIGHBALL CHALLENGE）」以及「限時調酒（COCKTAIL AGAINST THE CLOCK CHALLENGE）」兩個階段。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

賽事第二階段評審為Fourplay主理人鄭亦倫、分別於2013年與2018年獲得World Class台灣區冠軍的楊宜賓與岳佳毅，以及客座評審Sinasera 24行政主廚楊柏偉（左起）。圖／摘自2022 World Class Taiwan決賽直播。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
賽事第二階段評審為Fourplay主理人鄭亦倫、分別於2013年與2018年獲得World Class台灣區冠軍的楊宜賓與岳佳毅，以及客座評審Sinasera 24行政主廚楊柏偉（左起）。圖／摘自2022 World Class Taiwan決賽直播。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Sinasera 24行政主廚楊柏偉，擔任第二階段賽事客座評審。圖／摘自2022 World Class Taiwan決賽直播。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Sinasera 24行政主廚楊柏偉，擔任第二階段賽事客座評審。圖／摘自2022 World Class Taiwan決賽直播。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
前10強選手劉奎麟（左）現場回覆評審張勳進提問。圖／摘自2022 World Class Taiwan決賽直播。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
前10強選手劉奎麟（左）現場回覆評審張勳進提問。圖／摘自2022 World Class Taiwan決賽直播。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「飛魚Ceviche」是第二階段餐酒搭挑戰中的菜色。圖／摘自2022 World Class Taiwan決賽直播。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「飛魚Ceviche」是第二階段餐酒搭挑戰中的菜色。圖／摘自2022 World Class Taiwan決賽直播。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

延伸閱讀

世界智能大會5賽事 雲上比拚

2022西貝流士大賽 韓國小提琴家梁仁模勝出

在地食材台灣之光 世界麵包大賽用愛文果乾

蜜桃與荔枝聯手 金車Safari Club調酒桃氣荔險記上架

相關新聞

文姿云、「萬秀」瑞夫參與 周裕穎推公益藝術跨界展

台灣時尚品牌JUSTIN XX設計師周裕穎因為在創作上持續提倡永續，並用行動支持公益、推出跨領域的合作而有「跨界鬼才」之...

限時42天！肯德基「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」新登場

繼宣告進軍點心圈後，連鎖速食「肯德基」再宣告將推出「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，藉由在咔啦雞腿堡中夾入「切達起司圈」，帶...

小鋼彈迷注意！家樂福限量開賣3款鋼彈4D立體兒童口罩

大小鋼彈迷注意！家樂福宣布6月7日起開賣天天聯名鋼彈系列4D立體口罩兒童款，全台指定量販店開賣，每款限量325盒，數量有...

專訪／回歸初念 暖⼼綠意三部曲

翻閱易寬設計團隊的作品，始終漫溢絲絲入扣的暖意，尤其是近期陸續發布的三個商空、辦公室作品——《Fascino Coffee》、《辦公室》、《大謙牙醫》，空間中藉由綠意植栽的點綴，予人明媚春光氣息，於疫情的當下，著實呈現療癒、質樸之感。

老屋大作戰／化解突兀樑柱 10年中古屋化身寬敞大器宅

我常在說，做老屋翻新最重要的就是格局配置和結構判斷能力，這也是我最大的底氣，在中古屋市場中，屋主們的需求無非就是期許空間能夠更貼近實際使用習慣，我希望利用過去競競業業習得的成果，讓每一個客戶的生活都能變得更好。

SOGO送百萬App會員5800元折價券 免消費優惠直接降落

疫情時期，會員與主顧客更是讓百貨挺過疫情難關的關鍵。遠東SOGO百貨為感謝會員的支持，大手筆釋出利多回饋SOGO App...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。