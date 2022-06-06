前10強出列！2022世界頂尖調酒大賽台灣決賽開戰

2022 DIAGEO World Class世界頂尖調酒大賽台灣決賽今天熱烈開戰，首日共進行兩階段賽事，自30位頂尖好手中選出前10強選手；預計明天還有第三與第四階段比賽要進行，最終將自前10強選手中選出前5強，並由冠軍選手代表台灣在今年9月飛往澳洲雪梨，參加2022 DIAGEO World Class世界頂尖調酒大賽全球總決賽。

今天產生的前10強選手分別為Bar Neat的林育弘、隱士餐酒館霍勁廷、Gallery 20.5的王靖璿、酣呷餐酒的劉奎麟、Testing Room by Draft Land的莊育嘉、Matches的劉權震、無向Bar Without的許芸禎、Ron Xinyi的林思暐、酣呷餐酒的余翰為、以及新串．中山的劉芷伶（依TOP 30決賽報到順序）。

今天進行的第一、二階段賽事分別是「DON JULIO根莖植物調酒（DON JULIO GEOPHYTE CLUB）」與「泰斯卡餐酒搭調酒（THE TALISKER FOOD PAIRING CHALLENGE）」挑戰。由第一階段的4位評審——Fourplay主理人鄭亦倫、分別於2013、2014與2018年獲得World Class台灣區冠軍的楊宜賓、張勳進與岳佳毅，自30位選手當中，選出進入後面3階段賽事的前10強選手。

在第一階段的「DON JULIO根莖植物調酒」挑戰中，30位參賽選手需事先繳交酒譜，並於現場在規定時間內，以蘊含豐富台灣文化的根莖植物，結合Don Julio Blanco在6分鐘內完成4杯調酒。

第二階段的「泰斯卡餐酒搭調酒」挑戰，由客座評審Sinasera 24行政主廚楊柏偉出題，由前10強選手在規定時間內，使用主辦單位所提供的材料，調製出適合搭配「飛魚Ceviche」這道菜的一款調酒。

今日賽事進行至晚上8點38分結束，預計明天將繼續進行「JOHNNIE WALKER黑牌系列HIGHBALL調酒（JOHNNIE WALKER BLACK FAMILY HIGHBALL CHALLENGE）」以及「限時調酒（COCKTAIL AGAINST THE CLOCK CHALLENGE）」兩個階段。

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