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文姿云、「萬秀」瑞夫參與 周裕穎推公益藝術跨界展

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
台灣時尚品牌JUSTIN XX設計師周裕穎攜手台灣小愉兒基金會發起公益活動，在迪化街東梨學院舉辦《公益Ｘ工藝時尚藝術跨界展》，並邀請到空手道運動員文姿云、萬秀洗衣店瑞夫等人共襄盛舉。記者吳致碩／攝影
台灣時尚品牌JUSTIN XX設計師周裕穎攜手台灣小愉兒基金會發起公益活動，在迪化街東梨學院舉辦《公益Ｘ工藝時尚藝術跨界展》，並邀請到空手道運動員文姿云、萬秀洗衣店瑞夫等人共襄盛舉。記者吳致碩／攝影

台灣時尚品牌JUSTIN XX設計師周裕穎因為在創作上持續提倡永續，並用行動支持公益、推出跨領域的合作而有「跨界鬼才」之稱，近日他攜手台灣小愉兒基金會發起公益活動，在迪化街東梨學院舉辦《公益Ｘ工藝時尚藝術跨界展》，並邀請到空手道運動員文姿云、YouTuber Alizabeth娘娘、萬秀洗衣店瑞夫等人共襄盛舉，加入創作相關販售品項，希望能協助幫助小愉兒們募集欠缺的費用，讓小愉兒社區家園計畫能順利於今年啟動營運。

小愉兒基金會旗下熊米屋愛心烘培坊，培養心智障礙者「小愉兒們」自行製作餅乾並販售，這次周裕穎攜手剪紙藝術家25度，利用剪紙工藝裁出充滿意象的藝術IP打造餅乾鐵盒包裝，仔細看設計中會發現小朋友手牽手與愛心熊掌等細節。周裕穎也從循環時尚的觀點切入，藉由大愛感恩科技永續環保布料印製餅乾禮盒包巾，包括文姿云、YouTuber展榮展瑞、Alizabeth娘娘、萬秀洗衣店瑞夫等人也以代表小愉兒基金會涵義的3大元素微笑、熊與愛心來進行創作，親手剪裁專屬剪紙作品，再由設計師周裕穎將作品製成餅乾禮盒包巾，另外也可作為圍巾、手帕配件使用，甚至裱框作為藝術掛畫收藏等多種用途。

此外，周裕穎也運用相關的剪紙藝術IP搭配了幾何與極簡線條組合，將基金會icon熊結合黃白條紋與黑色調，創造一系列潮流制服與文創商品，包含Ｔ-Shirt、背心、圍裙，夏威夷衫、Polo衫與可雙面配戴的漁夫帽等，都會先在公益展期間限定展出，並無償授權給基金會，作為日後量產需求使用。

★《公益Ｘ工藝時尚藝術跨界展》

展覽時間：即日起至6/14，週二至週日(周一公休) ，12:00-17:00，免費入場

展覽地點：東梨學院（台北市大同區迪化街一段256號）

★永續包巾手工餅乾禮盒

內含原味與巧克力曲奇餅乾，售價880元

訂購時間：第一波訂購即日起至7/31止

出貨時間：以小愉兒基金會客服回覆為主

訂購方式：熊米屋官網、熊米屋官方Line帳號、專線02-2422-0310；0988-909-500

周裕穎攜手台灣小愉兒基金會發起公益活動，在迪化街東梨學院舉辦《公益Ｘ工藝時尚藝術跨界展》，並邀請到空手道運動員文姿云、YouTuber Alizabeth娘娘、萬秀洗衣店瑞夫等人共襄盛舉，加入創作相關販售品項包裝。記者吳致碩／攝影
周裕穎攜手台灣小愉兒基金會發起公益活動，在迪化街東梨學院舉辦《公益Ｘ工藝時尚藝術跨界展》，並邀請到空手道運動員文姿云、YouTuber Alizabeth娘娘、萬秀洗衣店瑞夫等人共襄盛舉，加入創作相關販售品項包裝。記者吳致碩／攝影
Alizabeth娘娘出席周裕穎與台灣小愉兒基金會發起的《公益Ｘ工藝時尚藝術跨界展》。記者吳致碩／攝影
Alizabeth娘娘出席周裕穎與台灣小愉兒基金會發起的《公益Ｘ工藝時尚藝術跨界展》。記者吳致碩／攝影
文姿云出席周裕穎與台灣小愉兒基金會發起的《公益Ｘ工藝時尚藝術跨界展》。記者吳致碩／攝影
文姿云出席周裕穎與台灣小愉兒基金會發起的《公益Ｘ工藝時尚藝術跨界展》。記者吳致碩／攝影
萬秀洗衣店瑞夫參與本次公益創作。記者吳致碩／攝影
萬秀洗衣店瑞夫參與本次公益創作。記者吳致碩／攝影
台灣設計師周裕穎因為在創作上持續提倡永續，並用行動支持公益、推出跨領域的合作而有「跨界鬼才」之稱。記者吳致碩／攝影
台灣設計師周裕穎因為在創作上持續提倡永續，並用行動支持公益、推出跨領域的合作而有「跨界鬼才」之稱。記者吳致碩／攝影
文姿云出席周裕穎與台灣小愉兒基金會發起的《公益Ｘ工藝時尚藝術跨界展》。記者吳致碩／攝影
文姿云出席周裕穎與台灣小愉兒基金會發起的《公益Ｘ工藝時尚藝術跨界展》。記者吳致碩／攝影
萬秀洗衣店瑞夫出席周裕穎與台灣小愉兒基金會發起的《公益Ｘ工藝時尚藝術跨界展》。記者吳致碩／攝影
萬秀洗衣店瑞夫出席周裕穎與台灣小愉兒基金會發起的《公益Ｘ工藝時尚藝術跨界展》。記者吳致碩／攝影
小愉兒基金會旗下熊米屋愛心烘培坊，培養心智障礙者「小愉兒們」自行製作餅乾並販售，這次周裕穎攜手剪紙藝術家25度，利用剪紙工藝裁出充滿意象的藝術IP打造餅乾鐵盒包裝。圖／JUSTIN XX提供
小愉兒基金會旗下熊米屋愛心烘培坊，培養心智障礙者「小愉兒們」自行製作餅乾並販售，這次周裕穎攜手剪紙藝術家25度，利用剪紙工藝裁出充滿意象的藝術IP打造餅乾鐵盒包裝。圖／JUSTIN XX提供
周裕穎也從循環時尚的觀點切入，藉由大愛感恩科技永續環保布料印製餅乾禮盒包巾。圖／JUSTIN XX提供
周裕穎也從循環時尚的觀點切入，藉由大愛感恩科技永續環保布料印製餅乾禮盒包巾。圖／JUSTIN XX提供
周裕穎也運用相關的剪紙藝術IP搭配了幾何與極簡線條組合，將台灣小愉兒基金會icon熊結合黃白條紋與黑色調，創造一系列潮流制服與文創商品。圖／JUSTIN XX提供
周裕穎也運用相關的剪紙藝術IP搭配了幾何與極簡線條組合，將台灣小愉兒基金會icon熊結合黃白條紋與黑色調，創造一系列潮流制服與文創商品。圖／JUSTIN XX提供

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