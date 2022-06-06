文姿云、「萬秀」瑞夫參與 周裕穎推公益藝術跨界展
台灣時尚品牌JUSTIN XX設計師周裕穎因為在創作上持續提倡永續，並用行動支持公益、推出跨領域的合作而有「跨界鬼才」之稱，近日他攜手台灣小愉兒基金會發起公益活動，在迪化街東梨學院舉辦《公益Ｘ工藝時尚藝術跨界展》，並邀請到空手道運動員文姿云、YouTuber Alizabeth娘娘、萬秀洗衣店瑞夫等人共襄盛舉，加入創作相關販售品項，希望能協助幫助小愉兒們募集欠缺的費用，讓小愉兒社區家園計畫能順利於今年啟動營運。
小愉兒基金會旗下熊米屋愛心烘培坊，培養心智障礙者「小愉兒們」自行製作餅乾並販售，這次周裕穎攜手剪紙藝術家25度，利用剪紙工藝裁出充滿意象的藝術IP打造餅乾鐵盒包裝，仔細看設計中會發現小朋友手牽手與愛心熊掌等細節。周裕穎也從循環時尚的觀點切入，藉由大愛感恩科技永續環保布料印製餅乾禮盒包巾，包括文姿云、YouTuber展榮展瑞、Alizabeth娘娘、萬秀洗衣店瑞夫等人也以代表小愉兒基金會涵義的3大元素微笑、熊與愛心來進行創作，親手剪裁專屬剪紙作品，再由設計師周裕穎將作品製成餅乾禮盒包巾，另外也可作為圍巾、手帕配件使用，甚至裱框作為藝術掛畫收藏等多種用途。
此外，周裕穎也運用相關的剪紙藝術IP搭配了幾何與極簡線條組合，將基金會icon熊結合黃白條紋與黑色調，創造一系列潮流制服與文創商品，包含Ｔ-Shirt、背心、圍裙，夏威夷衫、Polo衫與可雙面配戴的漁夫帽等，都會先在公益展期間限定展出，並無償授權給基金會，作為日後量產需求使用。
★《公益Ｘ工藝時尚藝術跨界展》
展覽時間：即日起至6/14，週二至週日(周一公休) ，12:00-17:00，免費入場
展覽地點：東梨學院（台北市大同區迪化街一段256號）
★永續包巾手工餅乾禮盒
內含原味與巧克力曲奇餅乾，售價880元
訂購時間：第一波訂購即日起至7/31止
出貨時間：以小愉兒基金會客服回覆為主
訂購方式：熊米屋官網、熊米屋官方Line帳號、專線02-2422-0310；0988-909-500
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言