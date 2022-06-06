限時42天！肯德基「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」新登場
繼宣告進軍點心圈後，連鎖速食「肯德基」再宣告將推出「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，藉由在咔啦雞腿堡中夾入「切達起司圈」，帶來濃郁的起司香氣、滋味再升級，限時於6月7日至7月18日期間供應。
肯德基過去就多次推出起司類型商品，此次再創新研發出外層酥脆、內層香濃的「切達起司圈」。全新推出的「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，即是以經典咔啦雞腿堡為基底，並搭配上新打造的「切達起司圈」，再以帕馬森起司拌入俄勒岡、羅勒、迷迭香等香草製成法式青醬相佐，同時配上蕃茄切片增添清爽感，呈現多層次的風味。
「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」於6月7日起至7月18 日期間，於肯德基全台門市限定販售，單點每份139元，另外還有個人餐、XL套餐、雙人餐、歡聚同樂餐等不同組合，售價145～530元。肯德基會員於6月7日起至6月20日期間，還有會員獨享餐方案，每份175元。
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