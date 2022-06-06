限時42天！肯德基「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」新登場

繼宣告進軍點心圈後，連鎖速食「肯德基」再宣告將推出「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，藉由在咔啦雞腿堡中夾入「切達起司圈」，帶來濃郁的起司香氣、滋味再升級，限時於6月7日至7月18日期間供應。

肯德基過去就多次推出起司類型商品，此次再創新研發出外層酥脆、內層香濃的「切達起司圈」。全新推出的「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，即是以經典咔啦雞腿堡為基底，並搭配上新打造的「切達起司圈」，再以帕馬森起司拌入俄勒岡、羅勒、迷迭香等香草製成法式青醬相佐，同時配上蕃茄切片增添清爽感，呈現多層次的風味。