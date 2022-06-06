SOGO送百萬App會員5800元折價券 免消費優惠直接降落

疫情時期，會員與主顧客更是讓百貨挺過疫情難關的關鍵。遠東SOGO百貨為感謝會員的支持，大手筆釋出利多回饋SOGO App百萬會員，於6月7日起至6月27日推出「活力夏Sale Cozy Summer」，指定商品折扣最低2.9折起，且只要下載遠東SOGO App，30張合計共5,800元App折價券，不用消費直接降落會員手中。

今年上半年的疫情變化，讓SOGO推遲了年中慶時程，並首度在年中慶前夕加碼發放共5,800元App折價券，當中，台北店聯合三館就祭出合計4,600元酷夏App折價券(含忠孝館1,600元、復興館1,600元、敦化館1,400元)，另外，天母店800元，中壢店100元，新竹店100元，高雄店200元。台北店三館、天母店指定品牌單筆消費滿3,000元以上立即現折200元；中壢店單筆滿2,000元折抵100元；新竹店單筆滿3,000元折抵100；高雄店單筆3,000元折抵200元。SOGO App折價券包含化妝品、男女服飾、內衣童裝、家電寢飾等業種，不用消費立即搶先獲得。

美食外送需求大增，全台SOGO也與外送平台foodpanda持續合作推外送優惠，即日起至6月30日使用foodpanda美食外送平台訂購全台SOGO百貨指定品牌餐點外送，單筆消費滿300元以上現折60元(每筆訂單/每張發票限折一次恕不累折)；另外也可透過SOGO App直接至指定餐廳線上下單到店外帶，美味隨時帶著走。

快樂購卡來店禮，6月指定活動期間消費滿1,000元以上，獨享輕巧多功能LED檯燈、荷柏園百里香洗手乳300ml；消費滿8,000元以上再獲得義大利怪美殿堂門票、jamba輕果昔飲品等指定全館滿額禮。

★ SOGO忠孝館一樓打造「活力廣場」「蘭笑軒」等三波人氣美食快閃

SOGO忠孝館在一樓以「活力廣場」為主題，規畫一系列包括世界麵包冠軍土司、人氣和牛美食等好吃、好買的快閃美食。

首先推薦拿下今年「路易樂斯福世界盃麵包大賽」團體冠軍的台灣烘焙職人武子靖，推出的日香「蜂蜜芝麻冠軍生吐司」。即日起至6月13日於niko bakery日香高級吐司微笑土司車開賣。

睽違兩年東區深夜限定和牛滷肉飯「蘭笑軒」，從6月9日至6月11日每日12點準時在SOGO忠孝館1樓開賣。 「蘭笑軒」表示，為了這次在SOGO忠孝館的快閃活動；特別帶來獨家限量發售特仕版餐點「西西里教父和牛丸」，讓大家中午吃飽飽再回去上班。