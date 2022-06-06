聽新聞
test
0:00 / 0:00
點餐送「波士頓龍蝦」！王品「夏慕尼」插旗大直
王品集團旗下的「夏慕尼新香榭鐵板燒」，即日起進駐大直「虹光LIVE」2樓，以經典的鐵板燒料理搭配劍南山、摩天輪美景，打造出浪漫的用餐環境。為慶祝新店開幕，即日起消費2客套餐，就可贈送價值1,200元的「波士頓龍蝦」1隻。另外自6月8日起，全台夏慕尼也將推出16道外帶新品，為民眾增添新選擇。
已經經營超過20年歷史的夏慕尼，看準美麗華商圈的優勢，進駐大直最新綠建築「虹光LIVE」，開設大直敬業店，乃是品牌全台第14間、大直唯一門市。店內佔地150坪，規劃客席88位，並採挑高天花板設計，還可讓賓客透過大片落地窗，欣賞到摩天輪、劍南山等大直代表性美景。
夏慕尼大直敬業店開幕期間推出限定和牛夢幻套餐，將和牛透過鐵板高溫香煎，呈現外酥內嫩的口感，再搭配上生食級北海道干貝、野生花蝦、嫩煎石斑，帶來海陸雙重饗宴，每套1388元。即日起至6月30日期間，憑官網活動畫面消費2客套餐，即贈送價值1,200元「波士頓龍蝦」1隻。
除了新店開幕外，6月8日起，全台夏慕尼推出夏日品味外帶新菜16道，其中「明星輕食組合」，以高蛋白質、原型食物為主，有松露起司雞排溫沙拉/華爾道夫鮮蝦沙拉/嫩煎牛排沙拉（3選1），再搭配帕瑪森起司麵包、法式玉米濃湯，每套188～198元。「主廚推薦餐盒」則有松露雞排/醬燒松阪豬/香煎牛排（3選1），搭配櫻花蝦炒飯、法式玉米濃湯，每套230～280元。另外還有9道式的「浪漫雙人套餐」，每套990元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言