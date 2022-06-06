點餐送「波士頓龍蝦」！王品「夏慕尼」插旗大直

王品集團旗下的「夏慕尼新香榭鐵板燒」，即日起進駐大直「虹光LIVE」2樓，以經典的鐵板燒料理搭配劍南山、摩天輪美景，打造出浪漫的用餐環境。為慶祝新店開幕，即日起消費2客套餐，就可贈送價值1,200元的「波士頓龍蝦」1隻。另外自6月8日起，全台夏慕尼也將推出16道外帶新品，為民眾增添新選擇。

已經經營超過20年歷史的夏慕尼，看準美麗華商圈的優勢，進駐大直最新綠建築「虹光LIVE」，開設大直敬業店，乃是品牌全台第14間、大直唯一門市。店內佔地150坪，規劃客席88位，並採挑高天花板設計，還可讓賓客透過大片落地窗，欣賞到摩天輪、劍南山等大直代表性美景。

夏慕尼大直敬業店開幕期間推出限定和牛夢幻套餐，將和牛透過鐵板高溫香煎，呈現外酥內嫩的口感，再搭配上生食級北海道干貝、野生花蝦、嫩煎石斑，帶來海陸雙重饗宴，每套1388元。即日起至6月30日期間，憑官網活動畫面消費2客套餐，即贈送價值1,200元「波士頓龍蝦」1隻。