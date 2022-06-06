法網之王Rafael Nadal破紀錄22大滿貫 百萬聯名表上手

今年已經36歲的西班牙紅土球王拉斐爾納達爾（Rafael Nadal），本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利，創下贏得史上最多的22座大滿貫金盃紀錄。在作日他以6比3、6比3、6比0，直落三擊敗世界第8的挪威一哥Casper Rudd。自2005年首次在法網首次出賽至今，納達爾不僅是法網史上最年長的冠軍，他在法網也以14冠、112勝、贏下335盤和2184局創下全新紀錄。

納達爾再度舉起了法網的冠軍獎盃，手腕上配戴了由RICHARD MILLE專門為他打造的RM 27-04 Rafael Nadal陀飛輪腕表，雙方於2008年開始合作，連表帶在內僅重30克的RM 27-04 Rafael Nadal陀飛輪腕表，是雙方慶祝十年合作而推出的表款，懸浮其中的陀飛輪機芯可以承受超過12,000 g的加速度，創下RICHARD MILLE品牌記錄。受到網球拍穿線原理的啟發，機芯完全由一個表面積僅為855平方毫米的微噴砂網格支撐，網格是由一根直徑0.27毫米的編織鋼纜所組成，並由兩枚經PVD 處理的5N紅金張力器固定。腕表中層表殼上鐫刻有他的名字縮寫「Rafa」，限量發行50只。 RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利。圖／RICHARD MILLE提供 RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表。圖／RICHARD MILLE提供 RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表。圖／RICHARD MILLE提供 RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表。圖／RICHARD MILLE提供 RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利。圖／RICHARD MILLE提供 RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利。圖／RICHARD MILLE提供 RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利。圖／RICHARD MILLE提供 RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利。圖／RICHARD MILLE提供 RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表。圖／RICHARD MILLE提供