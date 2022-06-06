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法網之王Rafael Nadal破紀錄22大滿貫 百萬聯名表上手

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利。圖／RICHARD MILLE提供

今年已經36歲的西班牙紅土球王拉斐爾納達爾（Rafael Nadal），本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利，創下贏得史上最多的22座大滿貫金盃紀錄。在作日他以6比3、6比3、6比0，直落三擊敗世界第8的挪威一哥Casper Rudd。自2005年首次在法網首次出賽至今，納達爾不僅是法網史上最年長的冠軍，他在法網也以14冠、112勝、贏下335盤和2184局創下全新紀錄。

納達爾再度舉起了法網的冠軍獎盃，手腕上配戴了由RICHARD MILLE專門為他打造的RM 27-04 Rafael Nadal陀飛輪腕表，雙方於2008年開始合作，連表帶在內僅重30克的RM 27-04 Rafael Nadal陀飛輪腕表，是雙方慶祝十年合作而推出的表款，懸浮其中的陀飛輪機芯可以承受超過12,000 g的加速度，創下RICHARD MILLE品牌記錄。受到網球拍穿線原理的啟發，機芯完全由一個表面積僅為855平方毫米的微噴砂網格支撐，網格是由一根直徑0.27毫米的編織鋼纜所組成，並由兩枚經PVD 處理的5N紅金張力器固定。腕表中層表殼上鐫刻有他的名字縮寫「Rafa」，限量發行50只。

RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利。圖／RICHARD MILLE提供
RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表。圖／RICHARD MILLE提供
RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表。圖／RICHARD MILLE提供
RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表。圖／RICHARD MILLE提供
RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表。圖／RICHARD MILLE提供
RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表。圖／RICHARD MILLE提供
RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌摯友Rafael Nadal本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利。圖／RICHARD MILLE提供
RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表。圖／RICHARD MILLE提供
RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表。圖／RICHARD MILLE提供

腕表 挪威 西班牙

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