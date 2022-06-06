聽新聞
test
0:00 / 0:00
法網之王Rafael Nadal破紀錄22大滿貫 百萬聯名表上手
今年已經36歲的西班牙紅土球王拉斐爾納達爾（Rafael Nadal），本週末在法網取得創紀錄的第14場勝利，創下贏得史上最多的22座大滿貫金盃紀錄。在作日他以6比3、6比3、6比0，直落三擊敗世界第8的挪威一哥Casper Rudd。自2005年首次在法網首次出賽至今，納達爾不僅是法網史上最年長的冠軍，他在法網也以14冠、112勝、贏下335盤和2184局創下全新紀錄。
納達爾再度舉起了法網的冠軍獎盃，手腕上配戴了由RICHARD MILLE專門為他打造的RM 27-04 Rafael Nadal陀飛輪腕表，雙方於2008年開始合作，連表帶在內僅重30克的RM 27-04 Rafael Nadal陀飛輪腕表，是雙方慶祝十年合作而推出的表款，懸浮其中的陀飛輪機芯可以承受超過12,000 g的加速度，創下RICHARD MILLE品牌記錄。受到網球拍穿線原理的啟發，機芯完全由一個表面積僅為855平方毫米的微噴砂網格支撐，網格是由一根直徑0.27毫米的編織鋼纜所組成，並由兩枚經PVD 處理的5N紅金張力器固定。腕表中層表殼上鐫刻有他的名字縮寫「Rafa」，限量發行50只。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言