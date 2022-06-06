拿坡里炸雞「戰斧雞腿買5送5」 現賺146元

喜愛吃炸雞的民眾，可以好好享受了！「拿坡里炸雞專賣店」自即日起至6月30日期間，限時回歸推出「戰斧雞腿買5送5」優惠活動，5隻戰斧雞腿除了現省46元，再加贈5隻「原味胡椒雞翅」，讓民眾一次可以享受到2種炸物的滋味。

拿坡里披薩因炸雞獲得民眾喜愛，所以被暱稱為「被披薩耽誤的炸雞店」。因此拿坡里近年也特別成立「拿坡里炸雞專賣店」，主打炸雞類產品。此次推出的「戰斧雞腿」方案，共有5隻戰斧雞腿，原價445元，優惠價399元，並且再贈送5隻原味胡椒雞翅，價值100元，僅限於炸雞專賣店供應。