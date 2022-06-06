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拿坡里炸雞「戰斧雞腿買5送5」 現賺146元
喜愛吃炸雞的民眾，可以好好享受了！「拿坡里炸雞專賣店」自即日起至6月30日期間，限時回歸推出「戰斧雞腿買5送5」優惠活動，5隻戰斧雞腿除了現省46元，再加贈5隻「原味胡椒雞翅」，讓民眾一次可以享受到2種炸物的滋味。
拿坡里披薩因炸雞獲得民眾喜愛，所以被暱稱為「被披薩耽誤的炸雞店」。因此拿坡里近年也特別成立「拿坡里炸雞專賣店」，主打炸雞類產品。此次推出的「戰斧雞腿」方案，共有5隻戰斧雞腿，原價445元，優惠價399元，並且再贈送5隻原味胡椒雞翅，價值100元，僅限於炸雞專賣店供應。
除了拿坡里之外，同為速食餐廳的漢堡王，也於近期推出「開運霸王省限定優惠券」，提供個人超省餐、雙人激省餐、霸王分享餐等一系列優惠，最低54折起，另外脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡等品項，還可享買1送1優惠。至於麥當勞、肯德基也呼應環保議題與法規，自6月起推出「自備環保杯，飲料現折5元」的活動。
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