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電競玩家買起來！TUMI聯手RAZER打造限量旅行配備

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
高級袋包品牌TUMI找來世界知名的RAZER合作，打造限量行李裝備，絕對是專業電競玩家必備。圖／TUMI提供
高級袋包品牌TUMI找來世界知名的RAZER合作，打造限量行李裝備，絕對是專業電競玩家必備。圖／TUMI提供

電競遊戲，不再只是消遣娛樂，因此成為了籃球、足球和賽車之外，最多人關注的運動項目之一。更別說衍生的商機無窮，特別是周邊商品如靠手墊、人體工學椅等等，都有專門品牌在替電競族群量身打造。看好這塊市場的魅力，高級袋包品牌TUMI找來世界知名的RAZER（雷）合作，打造限量行李裝備，絕對是專業電競玩家必備。

如果有到過RAZER實體門市，就會發現品牌在昏暗空間裡，大量的使用了招牌綠色蛇型燈管點綴，因此被電競迷戲稱為「綠光燈廠」。而此次與TUMI合作，便是能看到將螢光綠融入招牌袋包與行李箱的設計，以及RAZER三頭蛇商標。而且為了呼應永續精神，聯名產品都採用了回收再製的素材來打造，包括了經典19Degree可擴展行李箱，還設有USB-C插槽，讓玩家在旅途中隨時保持最佳電量。而Finch後背包附有加厚筆電專用隔層，電競愛好者能夠安心攜帶較沉重的遊戲裝備，全系列每款各限量1,337件，用於象徵電競玩家和電競運動員中最出色的菁英。

Victorinox Touring 2.0系列後背包9,900元。圖／Victorinox提供
Victorinox Touring 2.0系列後背包9,900元。圖／Victorinox提供

在日本、韓國相繼開放邊境，並歡迎台灣旅客造訪的同時，下半年旅遊業是否有望回溫？又成為熱門討論話題。因此，Victorinox便搶先部署，滿足現代人對於生活彈性變化與多功能的需求，呈現TOURING 2.0 系列旅行袋、SPECTRA 3.0硬殼行李箱，讓消費者先物色好旅行裝備。Touring 2.0系列的包袋均採用高端防潑水面料製成，獲得市場青睞；升級版Touring 2.0系列不僅重塑經典的Vx Touring旅行袋，優化背板及肩帶結構，提升使用舒適度。而SPECTRA 3.0硬殼行李箱不僅採用再生聚碳酸酯作為外殼物料、襯裡，並透過SILVADUR™ 技術處理抑制布質中細菌的生長，符合後防役時代需求。

因應日常外出需求而生的NEVER STILL系列袋包，成為了RIMOWA最暢銷的產品之一，因此自推出以來，年年都有新配色，讓品牌鐵粉買的不亦樂乎。像是中型Backpack後背包及大型Flap Backpack翻蓋後背包，都推出了藍色款。而經典手拿包更提供了全新湖水藍，結合帆布和全粒面皮革等材料製成；帶有亮眼橙色圓型迷你萬用袋，更是能成為造型焦點。

RIMOWA NEVER STILL系列Flap Backpack藍色翻蓋後背包52,700元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA NEVER STILL系列Flap Backpack藍色翻蓋後背包52,700元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA NEVER STILL系列迷你萬用袋皆9,300元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA NEVER STILL系列迷你萬用袋皆9,300元。圖／RIMOWA提供

TUMI | RAZER 可擴展旅行箱34,600元。圖／TUMI提供
TUMI | RAZER 可擴展旅行箱34,600元。圖／TUMI提供

Victorinox SPECTRA 3.0可擴充中型行李箱23,500元。圖／Victorinox提供
Victorinox SPECTRA 3.0可擴充中型行李箱23,500元。圖／Victorinox提供

TUMI | RAZER BOZEMAN 單肩包17,800元。圖／TUMI提供
TUMI | RAZER BOZEMAN 單肩包17,800元。圖／TUMI提供

TUMI | RAZER 15吋筆記型電腦保護套7,800元。圖／TUMI提供
TUMI | RAZER 15吋筆記型電腦保護套7,800元。圖／TUMI提供

TUMI | RAZER FINCH後背包26,600元。圖／TUMI提供
TUMI | RAZER FINCH後背包26,600元。圖／TUMI提供

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