飯店慶周年尋找「異父異母雙胞胎」超乎預期 緊急加碼
疫情風暴未歇，旅宿業者也開始布局搶攻後疫情時期商機，高雄有星級飯店歡度25周年慶，邀請與飯店同為民國86年6月19日出生民眾免費住宿，這場名為「尋找異父異母雙胞胎」活動，一公布引發回響，限量19間房很快被預訂一空，除了讓客人能登記候補，業者怕掃興，緊急加碼讓來不及訂到免費住房的壽星，入住能享有房型升等及送6吋蛋糕。
高雄福華大飯店行銷公關部經理劉佳貞說，飯店6月19日將歡度25周年慶，推出餐飲、客房、公益等一系列活動，客房主打「尋找異父異母雙胞胎」活動，邀請與高雄福華同為民國86年6月19日出生者，可在今年6月19日當天免費入住價值9900元尊爵豪華雙人房，享用2客自助式早餐。入住壽星若設籍高雄，加碼贈送壽星本人自助午餐或晚餐，誠意十足。
好康消息很快在網路社群傳遍，飯店訂房電話響不停，19間與壽星同歡的新改裝房型很快被預訂一空，劉佳貞說，反應超乎預期，為了不讓撲空的壽星掃興或失望，飯店決定加碼，6月19日壽星在今年6月間任一天訂房入住，加送6吋蛋糕，還有房型升等禮遇。
餐飲部分，高雄福華飯店6月6日起至6月19日，全館餐廳平日外帶及內用皆享8折優惠，假日內用85折。6月20日起至6月30日全館餐廳平假日享85折優惠。
6月6日起至6月30日以官網或電話訂房入住飯店或到餐廳消費滿千，持慈善單位捐款滿300元以上收據，可兌換福華大禮包一份，每房或每桌限兌換一份，數量有限，兌完即止。訂房、餐飲聯繫可洽（07）2362323。
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