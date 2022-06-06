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收假不鬱卒！星巴克、怡客、伯朗咖啡都有買一送一

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導

星巴克數位活動優惠進入倒數。圖／摘自星巴克官方臉書粉絲團。
星巴克數位活動優惠進入倒數。圖／摘自星巴克官方臉書粉絲團。

6月6日是端午連假開工日，為了舒緩上班族的收假憂鬱，包括星巴克、怡客、伯朗、路易莎咖啡，都推出優惠活動。在星巴克、怡客、伯朗咖啡門市，消費者有機會取得買一送一優惠，路易莎咖啡則於限定門市提供全面8折好康。

星巴克「LOVE SUMMER數位體驗」優惠活動進入倒數，若6月5日有進入特定網頁體驗遊戲，就有機會獲得買一送一、第二杯半價等數位優惠券，數位優惠券最晚可以用到6月7日，一解開工鬱卒。

怡客咖啡也在6月6日當天祭出全台門市全飲品買一送一優惠，另外還有外帶餐食85折活動（101門市除外）進行中。

怡客咖啡祭出飲品買一送一優惠。圖／怡客提供。
怡客咖啡祭出飲品買一送一優惠。圖／怡客提供。

此外，6月6日也是伯朗咖啡的好友分享優惠日，在特定門市當天以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，優惠品項以低價者計。

路易莎咖啡6月份推出16周年活動，在限定門市於每星期一、二、三共三天，只要來店消費，餐食、甜點和飲品將全面8折優惠。路易莎咖啡16周年活動限定門市：https://reurl.cc/n1N51v

咖啡 路易莎 星巴克

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