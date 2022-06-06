羅芙奧春拍 趙無極近億成交、日本藝術家創佳績

羅芙奧台北2022春季拍賣會於本週末6月5日圓滿收槌。壓軸的6月5日下午「現代與當代藝術專場」，金額成交率高達近169.57%，總成交金額逾新台幣3.7億元。領銜拍品為華人經典抽象藝術大師趙無極70年代之作《22. 3. 1979》，由6,500萬起拍經過多口競價後最後以含佣9,776萬元台幣穩健成交。此高價成交得為沉寂拍場三年的朱沅芷，風景作品《紐約中央公園》1,100萬起拍經過雙方三十逾口電話接力出價，可為本場拉鋸最久，最後以近高預估四倍之價格6,976萬響亮成交，躍居藝術家作品排名第五名。

日本當代藝術延續前一日「薈萃國際專場」的佳績。小松美羽《守護著你》以超過1.5倍高預估之價格躍居藝術家拍賣紀錄第一；長井朋子大尺幅作品《白雪公主》以360萬佳績躍居藝術家拍賣第一。當紅日本木雕家土屋仁応《豹》以超越高預估之近兩倍價格504萬刷新藝術家紀錄。加上6月4日的「薈萃國際專場」上日本藝術家的亮眼表現，可見市場對於日本新藝術家的接受度仍然有著高度期待。

「薈萃國際專場」全場最高焦點為李真《大士》大型雕塑以台幣1,080萬元高價成交。而本次重點拍品塔妮亞．馬莫列霍（Tania Marnolejo）《午前邂逅》，經電話與網路競投相互競價，以台幣180萬元創下該藝術家拍賣市場最高紀錄。