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羅芙奧春拍 趙無極近億成交、日本藝術家創佳績

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
趙無極《22. 3. 1979》以9,776萬元成交。圖／羅芙奧提供
趙無極《22. 3. 1979》以9,776萬元成交。圖／羅芙奧提供

羅芙奧台北2022春季拍賣會於本週末6月5日圓滿收槌。壓軸的6月5日下午「現代與當代藝術專場」，金額成交率高達近169.57%，總成交金額逾新台幣3.7億元。領銜拍品為華人經典抽象藝術大師趙無極70年代之作《22. 3. 1979》，由6,500萬起拍經過多口競價後最後以含佣9,776萬元台幣穩健成交。此高價成交得為沉寂拍場三年的朱沅芷，風景作品《紐約中央公園》1,100萬起拍經過雙方三十逾口電話接力出價，可為本場拉鋸最久，最後以近高預估四倍之價格6,976萬響亮成交，躍居藝術家作品排名第五名。

日本當代藝術延續前一日「薈萃國際專場」的佳績。小松美羽《守護著你》以超過1.5倍高預估之價格躍居藝術家拍賣紀錄第一；長井朋子大尺幅作品《白雪公主》以360萬佳績躍居藝術家拍賣第一。當紅日本木雕家土屋仁応《豹》以超越高預估之近兩倍價格504萬刷新藝術家紀錄。加上6月4日的「薈萃國際專場」上日本藝術家的亮眼表現，可見市場對於日本新藝術家的接受度仍然有著高度期待。

「薈萃國際專場」全場最高焦點為李真《大士》大型雕塑以台幣1,080萬元高價成交。而本次重點拍品塔妮亞．馬莫列霍（Tania Marnolejo）《午前邂逅》，經電話與網路競投相互競價，以台幣180萬元創下該藝術家拍賣市場最高紀錄。

6月4日稍早的「翰墨丹青—書畫及古文物專場」，中場拍賣高潮迭起引頸期待的渡海三家水墨大師張大千的《登山臨水圖》是晚期作品為林懷民家族舊藏，在海內外藏家競標之下不負眾望的以850萬元落槌。「衍色泉潤─丁衍庸、丁雄泉海外奇珍合璧專場」接續去年秋拍的熱度，此次反應熱烈並再度迎來白手套，共31件作品全數拍出，總成交金額逾1,400萬元。

趙無極《22. 3. 1979》落槌現場。圖／羅芙奧提供
趙無極《22. 3. 1979》落槌現場。圖／羅芙奧提供
張大千的《登山臨水圖》是晚期作品為林懷民家族舊藏，以850萬元落槌。圖／羅芙奧提供
張大千的《登山臨水圖》是晚期作品為林懷民家族舊藏，以850萬元落槌。圖／羅芙奧提供
李真《大士》以台幣1,080萬元高價成交。圖／羅芙奧提供
李真《大士》以台幣1,080萬元高價成交。圖／羅芙奧提供
張大千的《登山臨水圖》落槌現場。圖／羅芙奧提供
張大千的《登山臨水圖》落槌現場。圖／羅芙奧提供
加藤泉《無題》以1,680萬元成交。圖／羅芙奧提供
加藤泉《無題》以1,680萬元成交。圖／羅芙奧提供
塔妮亞馬莫列霍《午前邂逅》，以180萬元落槌，創下該藝術家拍賣市場最高紀錄。圖／羅芙奧提供
塔妮亞馬莫列霍《午前邂逅》，以180萬元落槌，創下該藝術家拍賣市場最高紀錄。圖／羅芙奧提供
塔妮亞馬莫列霍《午前邂逅》落槌現場。圖／羅芙奧提供
塔妮亞馬莫列霍《午前邂逅》落槌現場。圖／羅芙奧提供

藝術家 日本 張大千

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