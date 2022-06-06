聽新聞
test
0:00 / 0:00
世界球后化身綠色閃電法網再度登頂、加拿大甜心成lululemon代言人
帶著今年參賽以來連續勝出的氣勢，網球世界球后香黛珂（Iga Świątek）不負眾望，在法國網球公開賽（法網）決賽力克美國小將，完成二連霸佳績，身上所穿用的運動裝備，亦成為網友熱議焦點。而加拿大甜心費南德茲（Leylah Fernandez）雖然止步於法網8強，但身為lululemon新任代言人的她，場上一舉一動也倍受球迷關注。
世界球后香黛珂在日前落幕的法網，除了二度在這比賽獲得大滿貫金盃，還締造了女子網球歷史上最長連勝紀錄，與傳奇球星大威廉絲齊名。和過去一樣香黛珂出賽時都是穿著ASICS所提供的服飾與鞋款，而品牌也為了法網，特別打造適合紅土球場的設計。球后在場上拚戰時就穿了以深海藍色調搭配湖水綠的上衣為主，採用最新透氣科技ACTIBREEZE，能保持涼爽與輕盈的狀態。並搭配強化橫向移動穩定度的GEL-RESOLUTION 8鞋款，具備DYNAWALL鞋底支撐科技，提供足部內外兩側全方位保護，因此讓香黛珂順利再度登頂。
另外，在去年美網獲得亞軍的加拿大甜心費南德茲雖然在今年法網止步於8強，不過仍寫下了她個人職業生涯最佳紀錄。而值得一提的是，這也是費南德茲在成為lululemon代言人之後，並穿著品牌開發的網球服飾於大滿貫賽事亮相。這系列採用的面料具備排汗速乾及四向延展性，讓球員在發球或截擊時依然靈活自如。而且對於比賽來說重要的口袋設計亦十分貼合，讓人在運動的過程中幾乎感覺不到它的存在。費南德茲更分享穿上網球裙的體驗「這件網球裙實在太不可思議了，非常舒適！穿上它唯一的想法就是—愛死它了！」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言