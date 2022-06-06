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世界球后化身綠色閃電法網再度登頂、加拿大甜心成lululemon代言人

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
世界球后Iga Świątek穿用ASICS裝備出戰法網（左）、加拿大甜心Leylah Fernandez著用lululemon網球系列服飾出賽。圖／ASICS提供、摘自instagram
世界球后Iga Świątek穿用ASICS裝備出戰法網（左）、加拿大甜心Leylah Fernandez著用lululemon網球系列服飾出賽。圖／ASICS提供、摘自instagram

帶著今年參賽以來連續勝出的氣勢，網球世界球后香黛珂（Iga Świątek）不負眾望，在法國網球公開賽（法網）決賽力克美國小將，完成二連霸佳績，身上所穿用的運動裝備，亦成為網友熱議焦點。而加拿大甜心費南德茲（Leylah Fernandez）雖然止步於法網8強，但身為lululemon新任代言人的她，場上一舉一動也倍受球迷關注。

世界球后香黛珂在日前落幕的法網，除了二度在這比賽獲得大滿貫金盃，還締造了女子網球歷史上最長連勝紀錄，與傳奇球星大威廉絲齊名。和過去一樣香黛珂出賽時都是穿著ASICS所提供的服飾與鞋款，而品牌也為了法網，特別打造適合紅土球場的設計。球后在場上拚戰時就穿了以深海藍色調搭配湖水綠的上衣為主，採用最新透氣科技ACTIBREEZE，能保持涼爽與輕盈的狀態。並搭配強化橫向移動穩定度的GEL-RESOLUTION 8鞋款，具備DYNAWALL鞋底支撐科技，提供足部內外兩側全方位保護，因此讓香黛珂順利再度登頂。

世界球后Iga Świątek穿用ASICS裝備出戰法網。圖／ASICS提供
世界球后Iga Świątek穿用ASICS裝備出戰法網。圖／ASICS提供

另外，在去年美網獲得亞軍的加拿大甜心費南德茲雖然在今年法網止步於8強，不過仍寫下了她個人職業生涯最佳紀錄。而值得一提的是，這也是費南德茲在成為lululemon代言人之後，並穿著品牌開發的網球服飾於大滿貫賽事亮相。這系列採用的面料具備排汗速乾及四向延展性，讓球員在發球或截擊時依然靈活自如。而且對於比賽來說重要的口袋設計亦十分貼合，讓人在運動的過程中幾乎感覺不到它的存在。費南德茲更分享穿上網球裙的體驗「這件網球裙實在太不可思議了，非常舒適！穿上它唯一的想法就是—愛死它了！」。

加拿大甜心Leylah Fernandez詮釋lululemon網球系列服飾。圖／lululemon提供
加拿大甜心Leylah Fernandez詮釋lululemon網球系列服飾。圖／lululemon提供

加拿大甜心Leylah Fernandez著用lululemon網球系列服飾出戰法網。圖／摘自instagram
加拿大甜心Leylah Fernandez著用lululemon網球系列服飾出戰法網。圖／摘自instagram

ASICS GEL-RESOLUTION 8女款網球鞋4,280元。圖／ASICS提供
ASICS GEL-RESOLUTION 8女款網球鞋4,280元。圖／ASICS提供

lululemon網球系列Tennis Time裙2,280元。圖／lululemon提供
lululemon網球系列Tennis Time裙2,280元。圖／lululemon提供

lululemon網球系列Energy運動內衣1,780元。圖／lululemon提供
lululemon網球系列Energy運動內衣1,780元。圖／lululemon提供

lululemon網球系列Court Crush網球裙，價格未定。圖／lululemon提供
lululemon網球系列Court Crush網球裙，價格未定。圖／lululemon提供

lululemon網球系列Invigorate Train背心，價格未定。圖／lululemon提供
lululemon網球系列Invigorate Train背心，價格未定。圖／lululemon提供

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