迪麗熱巴美顏演出全新MIKIMOTO大片 耳骨夾時髦極了

代表著六月誕生石的珍珠，溫柔的光澤和圓潤的形狀，蘊含的祝福與守護意義，為人們帶來無限希望和幸運美好。以珍珠聞名全球的珠寶品牌MIKIMOTO其中在這個初夏的季節裡，獻上一系列時髦而搭配性高的MIKIMOTO的珍珠珠寶，並曝光品牌全球代言人迪麗熱巴最新一年度的形象照以及幕後花絮，畫面中可見迪麗熱巴將珍珠珠寶玩味地疊戴於耳際、頸間至手腕指尖，動人的珠光凸顯出配戴者的純粹本真，以優雅氣質與零死角盛世美顏，完美演繹MIKIMOTO的珍珠珠寶。

除了優雅美麗的珍珠作品，MIKIMOTO也在此際推出一系列洋溢摩登現代的時尚風格的耳骨夾新品，迎接夏季。耳環是夏日髮際間的最佳裝飾，珍珠的溫潤色調可修飾膚色，與鑽石輝映；夾式的耳環設計玩性十足且充滿變化，配戴者可自由決定配戴位置，搭配每一天的日常造型。另外耳骨夾作品也推出多色珍貴金屬的選擇，不論是暖色的粉紅金、復古的黃金、或年輕的純銀和白K金，展現年輕都會的自信與風格。