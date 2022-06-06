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迪麗熱巴美顏演出全新MIKIMOTO大片 耳骨夾時髦極了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴形象照。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴形象照。圖／MIKIMOTO提供

代表著六月誕生石的珍珠，溫柔的光澤和圓潤的形狀，蘊含的祝福與守護意義，為人們帶來無限希望和幸運美好。以珍珠聞名全球的珠寶品牌MIKIMOTO其中在這個初夏的季節裡，獻上一系列時髦而搭配性高的MIKIMOTO的珍珠珠寶，並曝光品牌全球代言人迪麗熱巴最新一年度的形象照以及幕後花絮，畫面中可見迪麗熱巴將珍珠珠寶玩味地疊戴於耳際、頸間至手腕指尖，動人的珠光凸顯出配戴者的純粹本真，以優雅氣質與零死角盛世美顏，完美演繹MIKIMOTO的珍珠珠寶。

除了優雅美麗的珍珠作品，MIKIMOTO也在此際推出一系列洋溢摩登現代的時尚風格的耳骨夾新品，迎接夏季。耳環是夏日髮際間的最佳裝飾，珍珠的溫潤色調可修飾膚色，與鑽石輝映；夾式的耳環設計玩性十足且充滿變化，配戴者可自由決定配戴位置，搭配每一天的日常造型。另外耳骨夾作品也推出多色珍貴金屬的選擇，不論是暖色的粉紅金、復古的黃金、或年輕的純銀和白K金，展現年輕都會的自信與風格。

經典的珍珠項鍊，則有裝飾銀質雕刻羽毛等摩登風格的新作，項鍊新品更暗藏可調節長度的巧妙機關，大大提升珍珠項鍊的搭配度，無論性別或世代，多變的設計讓珍珠珠寶的配戴沒有界線、展現每一個人獨有的纖細性格。

MIKIMOTO鑽石耳骨夾，18K粉紅金款，38,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO鑽石耳骨夾，18K粉紅金款，38,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Feather Collection羽毛造型珍珠串鍊，純銀鍍銠羽毛墜飾與釦頭配日本Akoya珍珠，11萬元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Feather Collection羽毛造型珍珠串鍊，純銀鍍銠羽毛墜飾與釦頭配日本Akoya珍珠，11萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴形象照。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴形象照。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 珍珠鍊結項鍊，18K黃金配日本Akoya珍珠、長度約45cm，附滑動式調節圈可自由調整長度，57,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 珍珠鍊結項鍊，18K黃金配日本Akoya珍珠、長度約45cm，附滑動式調節圈可自由調整長度，57,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴拍攝年度廣告片幕後花絮。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴拍攝年度廣告片幕後花絮。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴拍攝年度廣告片幕後花絮。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴拍攝年度廣告片幕後花絮。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠純銀夾式耳環，25,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠純銀夾式耳環，25,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴形象照。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴形象照。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠墜鍊，純銀配日本Akoya珍珠，12,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠墜鍊，純銀配日本Akoya珍珠，12,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠夾式耳環18K黃金款，57,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠夾式耳環18K黃金款，57,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Dinner Ring系列鑽石耳骨夾18K粉紅金款，43,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Dinner Ring系列鑽石耳骨夾18K粉紅金款，43,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴形象照。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴形象照。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Dinner Ring系列珍珠鑽石耳骨夾18K白金款，42,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Dinner Ring系列珍珠鑽石耳骨夾18K白金款，42,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠耳骨夾18K黃金款，17,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠耳骨夾18K黃金款，17,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠耳骨夾18K白金款，參考價格，22,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠耳骨夾18K白金款，參考價格，22,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴形象照。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO珍珠幾何圓形造型墜鍊，18K粉紅金配日本Akoya珍珠，32,000
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Mikimoto M Collection耳骨夾，8,000元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴拍攝年度廣告片幕後花絮。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴拍攝年度廣告片幕後花絮。圖／MIKIMOTO提供
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