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肉嘟嘟泳裝造型太可愛 元祖網紅一歲多女兒秀度假穿搭
義大利「元祖時尚網紅」Chiara Ferragni最近和媽媽妹妹們一起去度假，享受海灘的悠閒時光。身為全球知名的穿搭達人，大家喜歡看她的造型不奇怪，但這次假期中還有一個人人氣比她旺，就是一歲多的女兒Vittoria。
Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria今年三月滿一歲，可愛調皮的個性和胖嘟嘟的身形讓她成為媽媽、爸爸IG上的票房保證，只要有她出現的照片，讚數都超高。才剛學會走路的她，在這次與媽媽、哥哥、外婆、阿姨們的旅行中也秀了幾套度假穿搭，看得出來身為時尚網紅的媽媽也非常用心在為女兒打扮。
首先，Vittoria穿了VERSACE的幼兒泳衣配牛仔短褲，而且泳衣還是浪漫的荷葉邊斜肩剪裁，露出一邊肩膀，肉嘟嘟的模樣真的好療癒。另外，媽媽也沒有錯過任何可以宣傳自有品牌的機會，讓她戴上Chiara Ferragni推出的頭巾，另一天更讓她穿著品牌出產的白色編織風細肩洋裝，蝴蝶結肩帶俏皮可愛，Vittoria也秀出十足專業的笑容，讓人瞬間融化。只能說才一歲多就這麼會穿搭，再長大一些應該就可以當媽媽品牌的專業童裝模特兒了吧？
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