快訊

蘇貞昌下令查辦藝人散布假訊息 真的可以保護言論自由嗎？

點2碗牛肉麵備註+6份麵要做成8碗 店家看到訂單傻眼

特斯拉開槍男遭肉搜帶嫩妹交車 網友驚爆同樣被開過槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐘表市場熱！富藝斯加碼6月首度舉辦紐約春拍

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
George Daniels鉑金週年紀念表，序號「00」，估價50萬美元起。圖／富藝斯提供
George Daniels鉑金週年紀念表，序號「00」，估價50萬美元起。圖／富藝斯提供

回應藏家對珍罕時計的強勁需求，富藝斯（Phillips）將於6月11至12日增設紐約鐘表春季拍賣，共呈現160枚稀有且極具歷史意義的鐘表。領銜亮點為鉑金版本、帶有獨一無二序號「00」的首枚George Daniels週年紀念腕表、由François-Paul Journe贈予George Daniels的F. P. Journe 「Chronometre Souverai」，以及曾入圍奧斯卡金像獎之美國老牌影星詹姆斯．加納（James Garner）珍藏的豪雅卡萊拉（TAG Heuer® CARRERA），和卡地亞腕表。

20及21世紀傳奇鐘表大師George Daniels獨創的同軸擒縱聞名，一生中僅有24枚懷表大和兩枚獨一無二的腕表大是完全由他親手製作。他唯一的門徒—— 亦是現今被公認為其繼任者的英國獨立製錶大師Roger Smith，師徒倆曾合作發行了兩款限量生產的型號，一是1998年生產逾50枚的「the George Daniels Millennium」及2010年時為了紀念他發明同軸擒縱系統35週年而作發行35枚的「the George Daniels Anniversary」。本次拍賣呈現的鉑金版「the George Daniels Anniversary」，是35枚中僅有的4枚之一。部分拍賣所得將捐贈予The George Daniels教育基金會、英國鐘表製造商同盟及紐約鐘表學會。

獨一無二並具有歷史意義的F. P. Journe 「Chronomètre Souverain」鉑金腕表，則為François-Paul Journe為紀念他與George Daniels長存友誼而贈送給他的禮物，機芯上刻有「FP to George Daniels my Mentor 2010」的客製字樣。「Chronomètre Souverain」是Journe最受矚目的表款型號之一，同時也是他首款帶有中央時圈的作品。近乎全新的拍品曾在George Daniels逝世後，曾與他其他的藏品於2012年的一場拍賣上亮相。

拍賣焦點還包括數枚已故美國影星詹姆斯．加納珍藏的腕表，來自他的女兒吉吉．加納（Gigi Garner）委託，其中最受矚目的為豪雅卡萊拉型號2447腕表。此表不僅曾出現在美劇《洛克福德檔案》中，在表盤上還刻有加納的名字。詹姆斯．加納不僅是演員，更是一名印第500賽車手、賽車狂熱者及1966 年電影《霹靂神風》的製片人兼主角。另一亮點為一枚手上鍊1960年代製作的卡地亞Baignoire Paris中型款，品項幾乎完好如初，印有法國18K金鷹頭認證印記與「法國製造」商標，加納曾於2000年電影《太空牛仔》首映會上配戴過。

詹姆斯．加納於1990年代照片中配戴本季上拍的卡地亞Baignoire腕表。圖／富藝斯提供
詹姆斯．加納於1990年代照片中配戴本季上拍的卡地亞Baignoire腕表。圖／富藝斯提供

詹姆斯．加納的豪雅卡萊拉TAG Heuer® CARRERA型號2447腕表，表盤刻有他的名字，估價20,000美元起。圖／富藝斯提供
詹姆斯．加納的豪雅卡萊拉TAG Heuer® CARRERA型號2447腕表，表盤刻有他的名字，估價20,000美元起。圖／富藝斯提供

George Daniels鉑金週年紀念表，序號「00」，估價50萬美元起。圖／富藝斯提供
George Daniels鉑金週年紀念表，序號「00」，估價50萬美元起。圖／富藝斯提供

由François-Paul Journe贈予George Daniels的F.P.Journe Chronomètre Souverain，估價25萬美元起。圖／富藝斯提供
由François-Paul Journe贈予George Daniels的F.P.Journe Chronomètre Souverain，估價25萬美元起。圖／富藝斯提供

詹姆斯．加納的豪雅卡萊拉TAG Heuer® CARRERA型號2447腕表，表盤刻有他的名字，估價20,000美元起。圖／富藝斯提供
詹姆斯．加納的豪雅卡萊拉TAG Heuer® CARRERA型號2447腕表，表盤刻有他的名字，估價20,000美元起。圖／富藝斯提供

詹姆斯．加納於1990年代照片中配戴本季上拍的卡地亞Baignoire腕表。圖／富藝斯提供
詹姆斯．加納於1990年代照片中配戴本季上拍的卡地亞Baignoire腕表。圖／富藝斯提供

詹姆斯．加納與女兒吉吉．加納1980年的合影，詹姆斯佩戴豪雅卡萊拉腕表。圖／富藝斯提供
詹姆斯．加納與女兒吉吉．加納1980年的合影，詹姆斯佩戴豪雅卡萊拉腕表。圖／富藝斯提供

腕表 法國

延伸閱讀

紐約油價漲逾120美元至3個月高點 沙國漲亞洲原油售價

MLB／小熊明星捕手本季狀況火熱 美媒籲紐約雙雄快來搶人

NBA總冠軍G1開打！波士頓一哥Tatum 1,460萬名表強壓勇士Curry原來是這牌

MLB／重演紐約慘案 大谷翔平挨3轟遭洋基3局打爆

相關新聞

迪麗熱巴美顏演出全新MIKIMOTO大片 耳骨夾時髦極了

代表著六月誕生石的珍珠，溫柔的光澤和圓潤的形狀，蘊含的祝福與守護意義，為人們帶來無限希望和幸運美好。以珍珠聞名全球的珠寶...

肉嘟嘟泳裝造型太可愛 元祖網紅一歲多女兒秀度假穿搭

義大利「元祖時尚網紅」Chiara Ferragni最近和媽媽妹妹們一起去度假，享受海灘的悠閒時光。身為全球知名的穿搭達...

鐘表市場熱！富藝斯加碼6月首度舉辦紐約春拍

回應藏家對珍罕時計的強勁需求，富藝斯（Phillips）將於6月11至12日增設紐約鐘表春季拍賣，共呈現160枚稀有且極...

星野虹夕諾雅 享奢華旅宿

「虹夕諾雅谷關」以「溫泉溪谷的樓閣」為概念建造，是日本星野集團在台首座頂級溫泉度假村，曾被評為全球最佳養生度假村，僅四十...

百貨南霸天的籃球夢 慶祝海神封王回饋誠意足

T1聯盟總冠軍賽第3戰，高雄全家海神隊風光封王，海神前鋒胡瓏貿拿下總冠軍賽MVP。球隊母企業國揚集團霸氣回饋粉絲，漢來海...

隱身信義區大樓！純白The Seedin Lab化身藝術系咖啡館

標榜以「永續、傳承、再生」的理念出發，打造沈浸式五感實驗空間的「The Seedin Lab」，已於6月正式於台北信義區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。