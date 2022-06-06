鐘表市場熱！富藝斯加碼6月首度舉辦紐約春拍

回應藏家對珍罕時計的強勁需求，富藝斯（Phillips）將於6月11至12日增設紐約鐘表春季拍賣，共呈現160枚稀有且極具歷史意義的鐘表。領銜亮點為鉑金版本、帶有獨一無二序號「00」的首枚George Daniels週年紀念腕表、由François-Paul Journe贈予George Daniels的F. P. Journe 「Chronometre Souverai」，以及曾入圍奧斯卡金像獎之美國老牌影星詹姆斯．加納（James Garner）珍藏的豪雅卡萊拉（TAG Heuer® CARRERA），和卡地亞腕表。

20及21世紀傳奇鐘表大師George Daniels獨創的同軸擒縱聞名，一生中僅有24枚懷表大和兩枚獨一無二的腕表大是完全由他親手製作。他唯一的門徒—— 亦是現今被公認為其繼任者的英國獨立製錶大師Roger Smith，師徒倆曾合作發行了兩款限量生產的型號，一是1998年生產逾50枚的「the George Daniels Millennium」及2010年時為了紀念他發明同軸擒縱系統35週年而作發行35枚的「the George Daniels Anniversary」。本次拍賣呈現的鉑金版「the George Daniels Anniversary」，是35枚中僅有的4枚之一。部分拍賣所得將捐贈予The George Daniels教育基金會、英國鐘表製造商同盟及紐約鐘表學會。

獨一無二並具有歷史意義的F. P. Journe 「Chronomètre Souverain」鉑金腕表，則為François-Paul Journe為紀念他與George Daniels長存友誼而贈送給他的禮物，機芯上刻有「FP to George Daniels my Mentor 2010」的客製字樣。「Chronomètre Souverain」是Journe最受矚目的表款型號之一，同時也是他首款帶有中央時圈的作品。近乎全新的拍品曾在George Daniels逝世後，曾與他其他的藏品於2012年的一場拍賣上亮相。

拍賣焦點還包括數枚已故美國影星詹姆斯．加納珍藏的腕表，來自他的女兒吉吉．加納（Gigi Garner）委託，其中最受矚目的為豪雅卡萊拉型號2447腕表。此表不僅曾出現在美劇《洛克福德檔案》中，在表盤上還刻有加納的名字。詹姆斯．加納不僅是演員，更是一名印第500賽車手、賽車狂熱者及1966 年電影《霹靂神風》的製片人兼主角。另一亮點為一枚手上鍊1960年代製作的卡地亞Baignoire Paris中型款，品項幾乎完好如初，印有法國18K金鷹頭認證印記與「法國製造」商標，加納曾於2000年電影《太空牛仔》首映會上配戴過。

詹姆斯．加納於1990年代照片中配戴本季上拍的卡地亞Baignoire腕表。圖／富藝斯提供

詹姆斯．加納的豪雅卡萊拉TAG Heuer® CARRERA型號2447腕表，表盤刻有他的名字，估價20,000美元起。圖／富藝斯提供

George Daniels鉑金週年紀念表，序號「00」，估價50萬美元起。圖／富藝斯提供

由François-Paul Journe贈予George Daniels的F.P.Journe Chronomètre Souverain，估價25萬美元起。圖／富藝斯提供

詹姆斯．加納的豪雅卡萊拉TAG Heuer® CARRERA型號2447腕表，表盤刻有他的名字，估價20,000美元起。圖／富藝斯提供

詹姆斯．加納於1990年代照片中配戴本季上拍的卡地亞Baignoire腕表。圖／富藝斯提供