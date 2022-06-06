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「疫情下也要正常生活」 台北國際書展端午連假現人氣

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
疫情緊繃，台北國際書展兒童書區意外出現不少小讀者。問家長為什麼願意在疫情緊繃時帶孩子逛書展，家長回答「想讓孩子知道，疫情下也要正常生活。」圖／讀書共和國提供
疫情緊繃，台北國際書展兒童書區意外出現不少小讀者。問家長為什麼願意在疫情緊繃時帶孩子逛書展，家長回答「想讓孩子知道，疫情下也要正常生活。」圖／讀書共和國提供

台北國際書展昨天進入第四天。行政院長蘇貞昌上午前往逛書展，兩小時買了35本書，作家白先勇也在書展舉辦「孽子舞台劇2020全紀錄」等兩場座談，現場座無虛席。遇上疫情，台北國際書展原本估計人氣低迷，但人潮自端午節開始湧入、超過預期。讀書共和國總經理李雪麗表示，兒童書區意外出現許多小讀者。她問家長為什麼願意在疫情緊繃時帶孩子逛書展，家長回答「想讓孩子知道，疫情下也要正常生活。」

蘇貞昌昨天上午造訪台北國際書展，展現腳力連逛兩小時，逛了允晨、聯合文學、印刻、讀書共和國、前衛、大塊文化等十多個攤位。他總共買了35本書，包括「我們台灣人」、「彼岸花盛開之島」、「余英時評政治現實」、「中國西征」等，並為孫子女添購童書「太喜歡歷史了！給中小學生的輕歷史」等。

疫情緊繃，原定要來書展參加座談的重量級作家如黃春明、林懷民打退堂鼓，白先勇卻力排眾議前往，昨一口氣參加兩個講座，談他的代表作「台北人」和「孽子」。在「孽子舞台劇2020全紀錄座談會」中，白先勇用三段影片和十張照片，分享將「孽子」轉成舞台劇的心路歷程。

「『孽子』對愛的詮釋超越性別。」白先勇透露，一位女強人看完「孽子」噙著淚水告訴她，這就是愛情。「孽子」表面上講同志的故事，內涵是講人性、人心和人的處境，超越性別和階級，講述父子、兄弟、愛人之間的感情。他透露正在製作「孽子」舞台劇的完整DVD，加上新出的套書，希望把「孽子」最精采的部分留下來。

今年書展人潮雖不若往年，但已超過預期。台北書展基金會執行長王秀銀表示，端午節連假三天的人潮都還不錯，不管是大會活動沙龍區或出版社攤位裡的小活動區，參加活動的民眾都很多，彷彿回到過去書展的盛況。

大塊出版社表示，今年來客數雖減少，但客單價(指每位顧客在單次消費中的平均消費金額)變高。聯合文學總編輯周昭斐表示，原本以為此次參展會賠本，端午連假這三天的人潮讓她吃了定心丸，「應該可以回本」。讀書共和國攤位天天人潮洶湧，總經理李雪麗表示，今年參展完全沒有縮減規模。她觀察發現，今年觀眾提袋率變高，「進場就是要買書」，估計業績可達過去的八成。她也發現買書的年輕人變多了，對台灣閱讀的未來感到樂觀。

遇上疫情，2022台北國際書展原本估計人氣低迷，但人潮在端午連假時湧入，超過預期。記者陳宛茜／攝影
遇上疫情，2022台北國際書展原本估計人氣低迷，但人潮在端午連假時湧入，超過預期。記者陳宛茜／攝影
行政院長蘇貞昌參觀2022台北國際書展，特別強調說書是自己花錢買的，不可打「統編」，不然會被害死。記者黃義書／攝影
行政院長蘇貞昌參觀2022台北國際書展，特別強調說書是自己花錢買的，不可打「統編」，不然會被害死。記者黃義書／攝影
作家白先勇在台北國際書展舉辦「孽子舞台劇2020全紀錄」，現場座無虛席。記者陳宛茜／攝影
作家白先勇在台北國際書展舉辦「孽子舞台劇2020全紀錄」，現場座無虛席。記者陳宛茜／攝影
行政院長蘇貞昌參觀2022台北國際書展，特別強調說書是自己花錢買的，不可打「統編」，不然會被害死。記者黃義書／攝影
行政院長蘇貞昌參觀2022台北國際書展，特別強調說書是自己花錢買的，不可打「統編」，不然會被害死。記者黃義書／攝影
疫情緊繃，台北國際書展兒童書區意外出現不少小讀者。問家長為什麼願意在疫情緊繃時帶孩子逛書展，家長回答「想讓孩子知道，疫情下也要正常生活。」圖／讀書共和國提供
疫情緊繃，台北國際書展兒童書區意外出現不少小讀者。問家長為什麼願意在疫情緊繃時帶孩子逛書展，家長回答「想讓孩子知道，疫情下也要正常生活。」圖／讀書共和國提供
作家白先勇在台北國際書展舉辦「孽子舞台劇2020全紀錄」，現場座無虛席。記者陳宛茜／攝影
作家白先勇在台北國際書展舉辦「孽子舞台劇2020全紀錄」，現場座無虛席。記者陳宛茜／攝影

疫情 白先勇 讀書共和國

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