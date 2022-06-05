隱身信義區大樓！純白The Seedin Lab化身藝術系咖啡館

標榜以「永續、傳承、再生」的理念出發，打造沈浸式五感實驗空間的「The Seedin Lab」，已於6月正式於台北信義區開幕。首波以「土壤」為名，在空間中結合「Moon Baking Studio」的烘焙、「溫度物所Temperature Studio」的時尚美學，以及「台玻TG」的玻璃餐具，共同推出一系列餐點與飲品，打造一場可以吃的藝術展覽。

隱身於辦公大樓中的The Seedin Lab，乃是一處充滿實驗性質的創新空間，又像咖啡廳也像藝廊，實質則期盼打造一個多方對話的平台，讓不同領域的人事物在此相遇、對話。The Seedin Lab計畫每2個月推出一場Walk-In-Kitchen的快閃空間活動，首波以「土壤」為名，策劃「我吃了一個展覽」。活動中所選用的食材、空間裝置、設計理念均環繞著土壤而生，未來也將再規劃「海洋」主題活動。

活動中擔任料理創作的「Moon Baking Studio」，擅長將烘焙與設計相互結合，又以「紅豆圓法」最為招牌，在網路上累積一定人氣。此次Moon Baking Studio將麵包轉化為主餐，並運用大量自土壤原生的食材進行創作。「大地的麵包．醬料調色盤」是將麵包視為畫筆，並且搭配象徵不同顏料的香草油醋、松露醬、大蒜酸奶、蜂蜜芥末等醬料，共同交織出層次的風味變化，每份340元。

「果子花園．裸麥酸種」則採開放式三明治Tartine設計，在酸種麵包上塗抹瑪茲卡彭乳酪並淋上蜂蜜，同時以多種型態的水果、香草點綴，象徵土壤孕育出的無限生機，每份360元。同時店內亦提供紅豆圓法、蜂蜜伯爵奶油、焙茶紅豆奶油等夾心麵包，每份60元起。

餐點部份，還有一杯農夫蔬菜湯．香料麵包脆片、烏龍可麗露、珠寶迷你司康罐，還有月亮裸麥可頌、明太子法國、太妃費南雪等多款麵包、點心。飲品部份則有威士忌鮮奶油冰滴、果香紫蘇氣泡、蜂蜜鮮奶油冰滴等選擇，每杯180～200元不等。而在食材容器、杯具等器皿，也多選用台玻TG的產品，藉由極簡圓潤的線條與輕薄透亮的質感，呈現食材作品的特色。

位於8樓的The Seedin Lab，擁有高樓的開放式景緻以及白色極簡的現代化風格。經常以植栽和混合媒材創作裝置藝術的「溫度物所Temperature Studio」，也為空間首度以「食物」進行創作，包括洋菜、馬告、竹炭粉、黑胡椒、芫荽籽等來自土壤的天然食材，或是烘乾的法國麵包都成為藝術素材，柔和了環境的無機質氛圍，也令用餐環境帶來無比的想像與力量。

【The Seedin Lab】

地址：台北市信義區忠孝東路五段159號8樓