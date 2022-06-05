聽新聞
test
0:00 / 0:00

隱身信義區大樓！純白The Seedin Lab化身藝術系咖啡館

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
活動限定的「蜂蜜伯爵奶油」，每份95元。記者陳睿中／攝影
活動限定的「蜂蜜伯爵奶油」，每份95元。記者陳睿中／攝影

標榜以「永續、傳承、再生」的理念出發，打造沈浸式五感實驗空間的「The Seedin Lab」，已於6月正式於台北信義區開幕。首波以「土壤」為名，在空間中結合「Moon Baking Studio」的烘焙、「溫度物所Temperature Studio」的時尚美學，以及「台玻TG」的玻璃餐具，共同推出一系列餐點與飲品，打造一場可以吃的藝術展覽。

隱身於辦公大樓中的The Seedin Lab，乃是一處充滿實驗性質的創新空間，又像咖啡廳也像藝廊，實質則期盼打造一個多方對話的平台，讓不同領域的人事物在此相遇、對話。The Seedin Lab計畫每2個月推出一場Walk-In-Kitchen的快閃空間活動，首波以「土壤」為名，策劃「我吃了一個展覽」。活動中所選用的食材、空間裝置、設計理念均環繞著土壤而生，未來也將再規劃「海洋」主題活動。

活動中擔任料理創作的「Moon Baking Studio」，擅長將烘焙與設計相互結合，又以「紅豆圓法」最為招牌，在網路上累積一定人氣。此次Moon Baking Studio將麵包轉化為主餐，並運用大量自土壤原生的食材進行創作。「大地的麵包．醬料調色盤」是將麵包視為畫筆，並且搭配象徵不同顏料的香草油醋、松露醬、大蒜酸奶、蜂蜜芥末等醬料，共同交織出層次的風味變化，每份340元。

「果子花園．裸麥酸種」則採開放式三明治Tartine設計，在酸種麵包上塗抹瑪茲卡彭乳酪並淋上蜂蜜，同時以多種型態的水果、香草點綴，象徵土壤孕育出的無限生機，每份360元。同時店內亦提供紅豆圓法、蜂蜜伯爵奶油、焙茶紅豆奶油等夾心麵包，每份60元起。

餐點部份，還有一杯農夫蔬菜湯．香料麵包脆片、烏龍可麗露、珠寶迷你司康罐，還有月亮裸麥可頌、明太子法國、太妃費南雪等多款麵包、點心。飲品部份則有威士忌鮮奶油冰滴、果香紫蘇氣泡、蜂蜜鮮奶油冰滴等選擇，每杯180～200元不等。而在食材容器、杯具等器皿，也多選用台玻TG的產品，藉由極簡圓潤的線條與輕薄透亮的質感，呈現食材作品的特色。

位於8樓的The Seedin Lab，擁有高樓的開放式景緻以及白色極簡的現代化風格。經常以植栽和混合媒材創作裝置藝術的「溫度物所Temperature Studio」，也為空間首度以「食物」進行創作，包括洋菜、馬告、竹炭粉、黑胡椒、芫荽籽等來自土壤的天然食材，或是烘乾的法國麵包都成為藝術素材，柔和了環境的無機質氛圍，也令用餐環境帶來無比的想像與力量。

【The Seedin Lab】

地址：台北市信義區忠孝東路五段159號8樓

聯絡方式：私訊seedin.lab Instagram預約

威士忌鮮奶油冰滴，每杯200元。記者陳睿中／攝影
威士忌鮮奶油冰滴，每杯200元。記者陳睿中／攝影
「果子花園．裸麥酸種」，每份360元。記者陳睿中／攝影
「果子花園．裸麥酸種」，每份360元。記者陳睿中／攝影
焙茶紅豆奶油，每份60元。記者陳睿中／攝影
焙茶紅豆奶油，每份60元。記者陳睿中／攝影
果香紫蘇氣泡，每杯180元。記者陳睿中／攝影
果香紫蘇氣泡，每杯180元。記者陳睿中／攝影
Moon Baking Studio招牌的「紅豆圓法」，每顆60元。記者陳睿中／攝影
Moon Baking Studio招牌的「紅豆圓法」，每顆60元。記者陳睿中／攝影
「大地的麵包．醬料調色盤」，每份340元。記者陳睿中／攝影
「大地的麵包．醬料調色盤」，每份340元。記者陳睿中／攝影
充滿實驗性的The Seedin Lab。圖／The Seedin Lab提供
充滿實驗性的The Seedin Lab。圖／The Seedin Lab提供
在The Seedin Lab的空間，可看到「溫度物所Temperature Studio」以食物創作而成的藝術作品。記者陳睿中／攝影
在The Seedin Lab的空間，可看到「溫度物所Temperature Studio」以食物創作而成的藝術作品。記者陳睿中／攝影
溫度物所Temperature Studio也將烘乾的法國麵包作為藝術素材。記者陳睿中／攝影
溫度物所Temperature Studio也將烘乾的法國麵包作為藝術素材。記者陳睿中／攝影

麵包 蜂蜜

延伸閱讀

大排長龍！福岡人氣麵包店「Amam Dacotan」來到東京表參道，還有新開甜甜圈專門店「I’m donut？」

沒有蘋果的蘋果麵包 懷舊滋味傳香數十載

日本紅豆麵包始祖 天皇也讚不絕口的美味

長棍麵包是法國遺產 立法規定配方馬虎不得

相關新聞

「疫情下也要正常生活」 台北國際書展端午連假現人氣

台北國際書展昨天進入第四天。行政院長蘇貞昌上午前往逛書展，兩小時買了35本書，作家白先勇也在書展舉辦「孽子舞台劇2020...

星野虹夕諾雅 享奢華旅宿

「虹夕諾雅谷關」以「溫泉溪谷的樓閣」為概念建造，是日本星野集團在台首座頂級溫泉度假村，曾被評為全球最佳養生度假村，僅四十...

隱身信義區大樓！純白The Seedin Lab化身藝術系咖啡館

標榜以「永續、傳承、再生」的理念出發，打造沈浸式五感實驗空間的「The Seedin Lab」，已於6月正式於台北信義區...

限量彩虹相機環太美了！驕傲月CASETiFY推Pride系列手機殼 買1個捐5美元

6月同志驕傲月，不僅充滿著對生活的熱情活力，更用繽紛多彩的顏色展現性別的多元樣貌。CASETiFY今年再度推出限量版彩虹...

防疫主動出擊！空氣清淨機加上UV-C紫外線 消毒更全面

疫情持續讓人繃緊神經，也讓民眾對生活環境潔淨度的標準越來越提高，只有空氣清淨機還不夠，現在更出現可主動消滅病毒、醫療院所...

穿短裙享優惠是物化女性？ 六福村：男生也可穿裙子

六福村針對暑假、畢業季推出穿制服享門票優惠，穿膝上10公分短裙還加碼專屬攝影，卻遭部分民眾抨擊是物化女性，六福村今天鄭重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。