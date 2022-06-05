限量彩虹相機環太美了！驕傲月CASETiFY推Pride系列手機殼 買1個捐5美元

6月同志驕傲月，不僅充滿著對生活的熱情活力，更用繽紛多彩的顏色展現性別的多元樣貌。CASETiFY今年再度推出限量版彩虹相機環強悍防摔手機殼，以及涵蓋客製化款式與6位藝術家的原創設計的全新Pride系列手機殼，鼓勵消費者透過時尚電子配件盡情展現獨特的自我，擁抱多元色彩，並表達對LGBTQIA+社群的支持。

為了響應同志驕傲月，CASETiFY今年以「We Shine Together」為口號，將象徵多元性別的「彩虹」作為設計靈感，再度推出支援客製化的彩虹相機環強悍防摔手機殼，並且特別加入一款全新的客製化字體，鼓勵消費者從3種排版、7種字體與18種顏色選擇中，自由打造印有繽紛彩虹姓名或字母組合的專屬手機殼。

CASETiFY亦特別邀請6位支持 LGBTQIA+族群，且擅於透過揮灑創意來表達自我想法的藝術家們，共同打造全新Pride系列原創設計電子配件，包含活躍於美國紐約，以描繪各種顏色、型態的愛心而著名的Fer Da Silva；作品色彩鮮艷且充滿活力的英國倫敦知名新銳插畫家Aries Moross；來自澳洲雪梨、擅長以大膽繽紛的色彩及正能量文字創作的塗鴉藝術家LukeJohnMatthewArnold；以花草、貓咪、女性等事物為設計靈感的加拿大酷兒藝術家Genevieve Darling；年僅 23 歲，以豐富情感、歡樂氛圍、LGBTQIA+族群相關作品聞名的英國藝術家Ashton Attzs；以及來自美國洛杉磯、罹患罕見疾病的酷兒藝術家Christopher，以自身經驗與創作鼓勵民眾勇於表達自我。