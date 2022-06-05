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限量彩虹相機環太美了！驕傲月CASETiFY推Pride系列手機殼 買1個捐5美元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
CASETiFY於同志驕傲月特別推出客製化強悍防摔手機殼搭配限量版彩虹相機環供選購。圖／CASETiFY提供
CASETiFY於同志驕傲月特別推出客製化強悍防摔手機殼搭配限量版彩虹相機環供選購。圖／CASETiFY提供

6月同志驕傲月，不僅充滿著對生活的熱情活力，更用繽紛多彩的顏色展現性別的多元樣貌。CASETiFY今年再度推出限量版彩虹相機環強悍防摔手機殼，以及涵蓋客製化款式與6位藝術家的原創設計的全新Pride系列手機殼，鼓勵消費者透過時尚電子配件盡情展現獨特的自我，擁抱多元色彩，並表達對LGBTQIA+社群的支持。

為了響應同志驕傲月，CASETiFY今年以「We Shine Together」為口號，將象徵多元性別的「彩虹」作為設計靈感，再度推出支援客製化的彩虹相機環強悍防摔手機殼，並且特別加入一款全新的客製化字體，鼓勵消費者從3種排版、7種字體與18種顏色選擇中，自由打造印有繽紛彩虹姓名或字母組合的專屬手機殼。

CASETiFY亦特別邀請6位支持 LGBTQIA+族群，且擅於透過揮灑創意來表達自我想法的藝術家們，共同打造全新Pride系列原創設計電子配件，包含活躍於美國紐約，以描繪各種顏色、型態的愛心而著名的Fer Da Silva；作品色彩鮮艷且充滿活力的英國倫敦知名新銳插畫家Aries Moross；來自澳洲雪梨、擅長以大膽繽紛的色彩及正能量文字創作的塗鴉藝術家LukeJohnMatthewArnold；以花草、貓咪、女性等事物為設計靈感的加拿大酷兒藝術家Genevieve Darling；年僅 23 歲，以豐富情感、歡樂氛圍、LGBTQIA+族群相關作品聞名的英國藝術家Ashton Attzs；以及來自美國洛杉磯、罹患罕見疾病的酷兒藝術家Christopher，以自身經驗與創作鼓勵民眾勇於表達自我。

即日起，消費者凡於CASETiFY官網每購買任一Pride系列商品，CASETiFY將會捐出5美元給美國洛杉磯非營利組織Christopher Street West，以公益行動為LGBTQIA+社群發聲。

迎接同志驕傲月，CASETiFY推出Pride系列藝術家原創設計電子配件，手機殼適用於部分iPhone和Samsung機型，建議售價1,160元起。圖／CASETiFY提供
迎接同志驕傲月，CASETiFY推出Pride系列藝術家原創設計電子配件，手機殼適用於部分iPhone和Samsung機型，建議售價1,160元起。圖／CASETiFY提供

藝術家 美國

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