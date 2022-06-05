端午連假見奇景 合歡山上空「飛碟雲」絕美現蹤

合歡山武嶺一帶日前有民眾爆料看到不明飛行物，引發網路熱議，未料端午連假，當地天空真的遭「飛碟」入侵；清境農場人員拍下一朵朵「飛碟雲」層層堆疊，猶如「飛碟群」排隊等降落，開心PO上該農場臉書專頁直呼「好多的飛碟」。

5月底有民眾上網爆料，指稱在合歡山武嶺一帶賞景攝影，意外拍到「不明飛行物」，而其飛行軌跡怪異，且移動快速；網友看了影片後熱烈討論，有人說是UFO，但也有人說空拍機、無人機，或是拍攝時鏡頭前有蚊蟲，一度引發熱議。

沒想到，本周端午連假首日（3日），清境農場臉書粉絲專頁就PO貼出「飛碟大軍」入侵合歡山上空的照片；而照片中，一朵又一朵「白色飛碟雲」現身在湛藍天空，且層層堆疊，看起來就像龐大的「飛碟群」正排隊等待降落。

清境農場臉書粉專小編則貼文說明指出，3日午後大雨後，太陽露臉的大晴天，竟出現「好多的飛碟」，更開玩笑表示，「羊咩咩跟小編都要『塊陶（快逃）』了」，而這如夢似幻的「飛碟雲」美景，也令網友驚呼連連。

不少網友興奮表示，「飛碟要降肉了嗎？」、「800英呎、500英呎，飛碟降肉」、「外星大軍來了」，也有人直呼，「真的好像一群飛碟入空，美極了」、「好多飛碟跟鬆餅雲」、「好多飛碟啊！外星人攻台了」等留言。

無獨有偶，臉書專頁「奧萬大情報站」也分享當天「飛碟雲」美景並指出，狀如飛碟的「莢狀雲」有3種不同形狀，根據它們所出現的大氣層高度而命名，分為莢狀層積雲、莢狀高積雲、莢狀捲積雲，其中莢狀高積雲為十大奇異的雲彩景觀。