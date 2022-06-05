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高雄鳳梨玉荷包上架日本千葉超市 試吃會征服日人味蕾

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄鳳梨玉荷包上架日本千葉超市，試吃會爭取日人味蕾認同。圖／高雄市農業局提供
高雄鳳梨玉荷包上架日本千葉超市，試吃會爭取日人味蕾認同。圖／高雄市農業局提供

高雄金鑽鳳梨與玉荷包荔枝盛產期即將進入最後倒數，「高雄首選」攜手日本千葉連鎖超市，昨、今兩天舉辦30場「高雄金鑽鳳梨與玉荷包荔枝試吃推廣活動」，現場消費者反應熱絡，不僅看得到鮮果也能馬上品嘗，讓高雄最新鮮的好滋味直達日本消費者的手上。

高雄市農業局表示，台灣鳳梨品質好、甜度高，有別於其他國家，連鳳梨果心也可食用，在日本市場作出產品區別。這回一同上架的貴妃級玉荷包荔枝僅有短短兩周產期，口感甜中帶酸、果核小、果肉Q且結實。

另外還有大樹區農會推出的鳳荔雙心酥，結合兩種高雄最有名氣的金鑽鳳梨以及玉荷包荔枝所製成的內餡，同時享受雙重香甜果肉，以跨「果」合作提升高雄農產加工品知名度。

農業局表示，高雄鳳梨自4月底開始上架日本千葉縣重點超市，一上架引發搶購熱潮，配合這次試吃推廣活動，為鳳梨及玉荷包最後一波產期再添高峰。

日本千葉連鎖超市認為「高雄首選」農產品質優良，希望能長期配合。日本知名千葉電視台也一同共襄盛舉，人氣晨間新聞節目「千葉Morining Live Morning Konpasu」特別製作高雄鳳梨專題報導，更抽選10名幸運日本觀眾贈送高雄產地直送的香甜金鑽鳳梨，讓日本網友留言直呼「台灣高雄鳳梨，歐伊西！」

農業局統計，截至4月底高雄鳳梨外銷日本約3200公噸，與去年同期相比漲幅約3.5倍。高雄玉荷包荔枝自5月底開始陸續出口，目前預估出口登記量也達到100公噸。

高雄市農業局長張清榮表示，「高雄首選」品牌多年來深耕日本市場，自2013年市府開始率團參加「東京國際食品展」，近年來受疫情影響，雖未率團前往東京國際食品展參展，但市府農業局秉持把握黃金盛產期及最佳品嘗時間，積極拓展日本市場，協助農民全面升級冷鏈與加工設備，提升內外銷品質。

高雄鳳梨玉荷包上架日本千葉超市，試吃會爭取日人味蕾認同。圖／高雄市農業局提供
高雄鳳梨玉荷包上架日本千葉超市，試吃會爭取日人味蕾認同。圖／高雄市農業局提供
高雄鳳梨玉荷包上架日本千葉超市，試吃會爭取日人味蕾認同。圖／高雄市農業局提供
高雄鳳梨玉荷包上架日本千葉超市，試吃會爭取日人味蕾認同。圖／高雄市農業局提供

日本 鳳梨 荔枝

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