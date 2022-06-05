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新光三越夏換季 百大名品、設計師、潮流品牌5折起
新光三越首波夏換季登場，國際名品、設計師、潮流服飾等超過百大品牌加入這波折扣行列推出5折起超狂優惠。除了夏換季首波折扣，新光三越北中南各店超過30家全新櫃位、快閃店登場。
新光三越夏換季首波商品及尺寸最齊全正齊全，又可買到5折起優惠，包括國際名品COACH、MICHAEL KORS等精選商品5折起，TOD’S、POLO RALPH LAUREN等推出精選商品7折起；另外，華敦集團旗下國際設計師品牌Max Mara、MAX&CO.、WEEKEND Max Mara、IBLUES、PENNYBLACK等春夏商品全面7折起，另加碼滿額現抵優惠。此外ALLSAINTS、ARMANI EXCHANGE、BROOKS BROTHERS等同樣推出春夏精選商品7折起。
新光三越夏換季不僅限於實體，6月9日前新光三越App、電商平台skm online特別聯手28大品牌，3.9折起限量商品天天輪番登場提供會員限
時搶購。
北中南同時也有超過30家全新櫃位、快閃店登場，包括美國休閒鞋洞洞鞋品牌CROCS夏漾時尚快閃店即日起至6月13日在台北信義新天地A11登場、韓國明星私服穿搭街頭品牌COVERNAT即日起至8月31日台北信義新天地A11登場、日本人氣伴手禮TOKYO BANANA東京香蕉即日起至7月27日台南新天地登場、嵜本SAKImoto Bakery生吐司專賣店攜手玩具總動員推出限定口味即日起至6月15日台中中港店
登場、self-portrait台北南西店6月新開幕等。
圖／新光三越提供
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