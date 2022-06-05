新光三越夏換季 百大名品、設計師、潮流品牌5折起

新光三越首波夏換季登場，國際名品、設計師、潮流服飾等超過百大品牌加入這波折扣行列推出5折起超狂優惠。除了夏換季首波折扣，新光三越北中南各店超過30家全新櫃位、快閃店登場。

新光三越夏換季首波商品及尺寸最齊全正齊全，又可買到5折起優惠，包括國際名品COACH、MICHAEL KORS等精選商品5折起，TOD’S、POLO RALPH LAUREN等推出精選商品7折起；另外，華敦集團旗下國際設計師品牌Max Mara、MAX&CO.、WEEKEND Max Mara、IBLUES、PENNYBLACK等春夏商品全面7折起，另加碼滿額現抵優惠。此外ALLSAINTS、ARMANI EXCHANGE、BROOKS BROTHERS等同樣推出春夏精選商品7折起。

新光三越夏換季不僅限於實體，6月9日前新光三越App、電商平台skm online特別聯手28大品牌，3.9折起限量商品天天輪番登場提供會員限

時搶購。

北中南同時也有超過30家全新櫃位、快閃店登場，包括美國休閒鞋洞洞鞋品牌CROCS夏漾時尚快閃店即日起至6月13日在台北信義新天地A11登場、韓國明星私服穿搭街頭品牌COVERNAT即日起至8月31日台北信義新天地A11登場、日本人氣伴手禮TOKYO BANANA東京香蕉即日起至7月27日台南新天地登場、嵜本SAKImoto Bakery生吐司專賣店攜手玩具總動員推出限定口味即日起至6月15日台中中港店

登場、self-portrait台北南西店6月新開幕等。 新光三越線上6月6日限定，Dyson Supersonic™全新版抗毛躁吹風機原價16,600元，特價14,600元，獨家買即贈「原廠鐵架（市值4,000元）」。圖／新光三越提供 新光三越線上6月9日限定，虎牌日本製多功能微電腦電子鍋6人份原價9,000元，特價5,290元，買即贈「寬口不鏽鋼食物保溫罐」。圖／新光三越提供 新光三越夏換季首波，推出國際名品COACH、MICHAEL KORS等精選商品5折起。圖／新光三越提供 新光三越夏換季首波，TOD’S精選商品7折起。圖／新光三越提供 新光三越線上6月7日限定，NIKE W COURT VISION ALTA LTR女款黑厚底運動休閒鞋原價2,700元，獨家特價1,790元。

圖／新光三越提供