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微風彩虹年中慶 「彩虹大道」打卡兌換彩虹口罩套
呼應每年的六月的「同志驕傲月」，加上台灣是亞洲第一個同婚合法的國家，微風每年六月份彩虹節活動各館皆會推出象徵LGBTQIA彩虹色系單品表達支持平權社會。微風南山也推出十米「彩虹大道」，打卡可兌換「彩虹口罩套」。
微風南山推出醒目的彩虹大道，即日起6月29日上傳在彩虹大道拍照打卡點合照或身著有彩虹樣式的照片並@breezecenter帳號，出示畫面及當日當館不限金額消費發票，在微風松高B1服務台、微風南山B2贈獎處，可兌換微風特製彩虹口罩套。
微風年中慶同樣以彩虹為主題，6月12日前微風積點禮遇會員使用聯邦微風聯名卡或玉山臺北南山廣場卡消費達門檻，即享電子酬賓券回饋。門檻為單筆5千送5百、流行名品單筆滿1萬送1千、國際精品單筆滿2萬送2千、珠寶腕表單筆滿3萬送1千等。
另外，包括FRED、Van Cleef & Arpels；DIOR、GUCCI、LOEWE、LANVIN、CHRISTIAN LOUBOUTIN、Off-White等國際精品以及流行名品多家品牌推出超過上百件彩虹色系單品。微風各館餐廳除了提供彩虹優惠套餐，不少甜品、飲品也換上彩虹面貌。
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