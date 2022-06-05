「卡娜赫拉的小動物甜甜和菓屋」高雄統一時代Q萌現身

「卡娜赫拉的小動物甜甜和菓屋」期間限定店在端午連假登場，一路至7月11日前都可以在統一時代百貨高雄店1樓體驗，P助與粉紅兔兔變身鯛魚燒、日式糰子串、櫻餅、大福等超萌的和菓子造型。4大甜蜜打卡點，除有5米高和菓子造景粉紅兔兔外，並打造P助與粉紅兔兔和菓子屋，期間限定店獨家推出超過20項和菓子系列週邊，活動期間凡單筆發票金額滿499元可獲得只送不賣的限量和菓子圖騰紙膠帶。

期間限定店內以繽紛的糖果為主題設計，打造一間日式和菓子屋。粉絲可與化身和菓子店店長的P助與粉紅兔兔一起叫賣，還有超過1.5米高的P助與粉紅兔兔日式糰子串；還可與粉紅兔兔一起吃掉P助糰子紅豆湯，一起拍下可愛的合影。