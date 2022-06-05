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「卡娜赫拉的小動物甜甜和菓屋」高雄統一時代Q萌現身

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
日式和菓子屋。圖／信賴互動提供
日式和菓子屋。圖／信賴互動提供

「卡娜赫拉的小動物甜甜和菓屋」期間限定店在端午連假登場，一路至7月11日前都可以在統一時代百貨高雄店1樓體驗，P助與粉紅兔兔變身鯛魚燒、日式糰子串、櫻餅、大福等超萌的和菓子造型。4大甜蜜打卡點，除有5米高和菓子造景粉紅兔兔外，並打造P助與粉紅兔兔和菓子屋，期間限定店獨家推出超過20項和菓子系列週邊，活動期間凡單筆發票金額滿499元可獲得只送不賣的限量和菓子圖騰紙膠帶。

期間限定店內以繽紛的糖果為主題設計，打造一間日式和菓子屋。粉絲可與化身和菓子店店長的P助與粉紅兔兔一起叫賣，還有超過1.5米高的P助與粉紅兔兔日式糰子串；還可與粉紅兔兔一起吃掉P助糰子紅豆湯，一起拍下可愛的合影。

喜歡居家生活的卡娜赫拉粉絲，這回P助與粉紅兔兔變身日式和菓子於各式居家用品上，像是穿著P助與粉紅兔兔「圍裙」，繽紛的「隔熱手套」，還有印有P助與粉紅兔兔喝茶圖樣造型的「木托盤」、「凹型竹盤」、印有冰菓圖樣的「餐墊」，另有櫻餅、水信玄餅等和菓子圖樣「流沙杯墊」、「木杯墊」與「陶瓷杯墊」在家打造卡娜赫拉的小動物日系喫茶店。「和式餐具組」、「隨身瓶」則是可以把卡娜赫拉的小動物帶著走的可愛。

5米高和菓子造景粉紅兔兔。圖／信賴互動提供
5米高和菓子造景粉紅兔兔。圖／信賴互動提供
統一時代百貨高雄店「卡娜赫拉的小動物甜甜和菓屋」期間限定店，即日起至7月11日前推出。圖／信賴互動提供
統一時代百貨高雄店「卡娜赫拉的小動物甜甜和菓屋」期間限定店，即日起至7月11日前推出。圖／信賴互動提供
和式餐具組380元。圖／信賴互動提供
和式餐具組380元。圖／信賴互動提供
圍裙390元。圖／信賴互動提供
圍裙390元。圖／信賴互動提供
木托盤大550元、小500元。圖／信賴互動提供
木托盤大550元、小500元。圖／信賴互動提供
活動期間單筆消費滿499元送限量紙膠帶。圖／信賴互動提供
活動期間單筆消費滿499元送限量紙膠帶。圖／信賴互動提供
統一時代百貨高雄店「卡娜赫拉的小動物甜甜和菓屋」期間限定店。圖／信賴互動提供
統一時代百貨高雄店「卡娜赫拉的小動物甜甜和菓屋」期間限定店。圖／信賴互動提供
木杯墊169元。圖／信賴互動提供
木杯墊169元。圖／信賴互動提供

兔兔 統一時代百貨 餐具

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