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限16天！21世紀×Mister Donut「蜜糖炸雞波堤堡」開賣
繼今年5月聯名推出「厚豆香炸雞波堤堡」之後，連鎖速食「21世紀」再度攜手「Mister Donut」，自6月6日起限時推出「蜜糖炸雞波堤堡」，同時集結蜜糖波堤的甜蜜與炸雞的辛辣刺激，帶來華麗的味覺感受，只賣16天，每日每店僅限15個。
21世紀與Mister Donut二度聯名推出的「蜜糖炸雞波堤堡」，使用Mister Donut招牌的蜜糖波堤，不僅增添豐富口感，再搭配上微辣的21世紀炸雞腿排，讓波堤的糖霜融入炸雞的脆皮中，帶來宛若蜜汁脆皮炸雞的風味，並以新鮮萵苣平衡清爽感。
「蜜糖炸雞波堤堡」自6月6日至6月21日期間限時販售，每日每店限量15個。搭配小份黃金脆薯、中杯四季春冰茶，套餐原價235元，優惠價189元。除了至指定門市購買，包括foodomo、foodpanda及UberEats均可訂購。
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