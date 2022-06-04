超模Alessandra Ambrosio手掛「小飛碟」 側露也優雅

每個人都希望自己有超能力、好運，而一款隨身的飾品或輕珠寶，也能在造型外傳遞個人風格趣味。初代「維秘」天使、巴西超模Alessandra Ambrosio日前出席活動時，手上便配戴了一款歐米茄（OMEGA）的新品雙圈表帶腕表，大秀修長身形與好品味。

1981年出生的Alessandra Ambrosio曾是「維多利亞的秘密天使」中的一員，2019年時也曾來台出席OMEGA活動。本次她出席品牌在瑞士發表的碟飛（De Ville）系列新品發表時，除了和總廠代表一同合影、剪綵，手上更配戴上雙圈表帶的新款「小飛碟」Mini Trésor雙圈腕表。只見Alessandra Ambrosio上半身選擇了華麗、帶有垂墜裝飾的黑色上衣，而寬版長褲則暗藏玄機、側邊微微敞開，展示了逆天長腿，更有性感但不裸露的優雅魅力。

OMEGA新款的碟飛系列Mini Trésor雙圈腕表尺寸僅26毫米，表款全數使用石英機芯，其中一款更運用品牌獨家的「月光金」18K Moonshine與類絲綢面盤，嫵媚優雅，另一款則混合多種材質，並運用白色的大明火（Grand Feu）琺瑯搭配月光金表殼。