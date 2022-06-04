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超模Alessandra Ambrosio手掛「小飛碟」 側露也優雅

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Alessandra Ambrosio的instagram帳號上，除了優雅的超模裝扮，也不乏日常的休閒運動風格，展現可親魅力。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
Alessandra Ambrosio的instagram帳號上，除了優雅的超模裝扮，也不乏日常的休閒運動風格，展現可親魅力。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）

每個人都希望自己有超能力、好運，而一款隨身的飾品或輕珠寶，也能在造型外傳遞個人風格趣味。初代「維秘」天使、巴西超模Alessandra Ambrosio日前出席活動時，手上便配戴了一款歐米茄（OMEGA）的新品雙圈表帶腕表，大秀修長身形與好品味。

1981年出生的Alessandra Ambrosio曾是「維多利亞的秘密天使」中的一員，2019年時也曾來台出席OMEGA活動。本次她出席品牌在瑞士發表的碟飛（De Ville）系列新品發表時，除了和總廠代表一同合影、剪綵，手上更配戴上雙圈表帶的新款「小飛碟」Mini Trésor雙圈腕表。只見Alessandra Ambrosio上半身選擇了華麗、帶有垂墜裝飾的黑色上衣，而寬版長褲則暗藏玄機、側邊微微敞開，展示了逆天長腿，更有性感但不裸露的優雅魅力。

OMEGA新款的碟飛系列Mini Trésor雙圈腕表尺寸僅26毫米，表款全數使用石英機芯，其中一款更運用品牌獨家的「月光金」18K Moonshine與類絲綢面盤，嫵媚優雅，另一款則混合多種材質，並運用白色的大明火（Grand Feu）琺瑯搭配月光金表殼。

值得一提的是，Alessandra Ambrosio手上配戴的則為Toile de Jouy雙圈表帶帶款式，並受到18世紀的骨董布料與瓷器紋飾啟發。表帶並揉合了OMEGA的各色DNA：包含藍色大海、探索太空歷史的蝴蝶，以及熱愛地球象徵的花卉，其中雙圈表帶款式訂價13萬8,000元，使用月光金表殼搭配月光金表帶或Toile de Jouy款則從26萬2,000元至73萬5,000元不等。

OMEGA碟飛Mini Trésor系列石英26毫米腕表，13萬8,000元。圖 / OMEGA提供
OMEGA碟飛Mini Trésor系列石英26毫米腕表，13萬8,000元。圖 / OMEGA提供
巴西超模Alessandra Ambrosio日前配戴了歐米茄（OMEGA）的新品腕表，大秀優雅品味。圖 / 翻攝自 ig
巴西超模Alessandra Ambrosio日前配戴了歐米茄（OMEGA）的新品腕表，大秀優雅品味。圖 / 翻攝自 ig
OMEGA碟飛Mini Trésor系列石英26毫米腕表，73萬5,000元。圖 / OMEGA提供
OMEGA碟飛Mini Trésor系列石英26毫米腕表，73萬5,000元。圖 / OMEGA提供
新款碟飛Mini Trésor系列石英26毫米腕表，部分使用了白色大明火琺瑯面盤並搭配月光金表殼。圖 / OMEGA提供
新款碟飛Mini Trésor系列石英26毫米腕表，部分使用了白色大明火琺瑯面盤並搭配月光金表殼。圖 / OMEGA提供

腕表 品牌 太空

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