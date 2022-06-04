紅色正夯？「三寶媽」昆凌Boucheron珠寶上身太討喜

雖然天氣越來越炎熱，但紅色總給人熱情、歡快的印象。近日便有昆凌、林心如不約而同戴上紅色系輕珠寶，以多層次搭配或鏤空設計，展現紅色討喜、婉約、摩登的不同風格可能。

昆凌，日前在ig大方秀出滿月禮盒，分享成為三寶媽媽的好心情。同時她也為法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）配戴上新款的Quatre Red系列珠寶視覺與動態影片，品牌更在官方ig中表示，將會陪伴她完成所有挑戰，十足貼心。而昆凌配戴的這系列Quatre Red珠寶使用了紅色精密陶瓷搭配上白金、黃金和玫瑰金，三種不同貴金屬的色澤對比，加上陶瓷的火熱紅色，像是昆凌再獲第三胎寶貝女兒的雀躍與活力。