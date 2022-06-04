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紅色正夯？「三寶媽」昆凌Boucheron珠寶上身太討喜

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
年初時昆凌已經為Boucheron拍攝過一系列宣傳視覺，更發揮想像力，將珠寶變身虛擬遊樂場、玩心大發。圖 / Boucheron提供（合成圖）
年初時昆凌已經為Boucheron拍攝過一系列宣傳視覺，更發揮想像力，將珠寶變身虛擬遊樂場、玩心大發。圖 / Boucheron提供（合成圖）

雖然天氣越來越炎熱，但紅色總給人熱情、歡快的印象。近日便有昆凌、林心如不約而同戴上紅色系輕珠寶，以多層次搭配或鏤空設計，展現紅色討喜、婉約、摩登的不同風格可能。

昆凌，日前在ig大方秀出滿月禮盒，分享成為三寶媽媽的好心情。同時她也為法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）配戴上新款的Quatre Red系列珠寶視覺與動態影片，品牌更在官方ig中表示，將會陪伴她完成所有挑戰，十足貼心。而昆凌配戴的這系列Quatre Red珠寶使用了紅色精密陶瓷搭配上白金、黃金和玫瑰金，三種不同貴金屬的色澤對比，加上陶瓷的火熱紅色，像是昆凌再獲第三胎寶貝女兒的雀躍與活力。

另一邊林心如則是在為香港雜誌Lengend拍攝時配戴上一系列Qeelin Wulu珠寶。其中Wulu Lace玫瑰金紅瑪瑙鑽石耳環，從東方剪影藝術中得到靈感的珠寶，將紅色瑪瑙化為鏤空型態，影像中再搭配紅色摺扇，充滿了鮮明的東方意味。同時Qeelin近日也發表了新品Xiao Q 紅繩手鍊系列，將吊墜由18K金點綴一顆鑽石並搭配纖細的紅繩，帶人回想起兒時的童年回憶，更像一款護身符般，隨身配戴，讓好運隨時相伴。

Qeelin Xiao Q系列Wulu 18K玫瑰金鑲鑽紅繩手鍊，24,000元。圖 / Qeelin提供
Qeelin Xiao Q系列Wulu 18K玫瑰金鑲鑽紅繩手鍊，24,000元。圖 / Qeelin提供
林心如為香港雜誌Lengend拍攝時配戴上一系列Qeelin Wulu珠寶，其中Wulu Lace玫瑰金紅瑪瑙鑽石耳環更從剪影藝術中得到啟發，帶有鮮明的東方美學意念。圖 / 翻攝自 ig （合成圖）
林心如為香港雜誌Lengend拍攝時配戴上一系列Qeelin Wulu珠寶，其中Wulu Lace玫瑰金紅瑪瑙鑽石耳環更從剪影藝術中得到啟發，帶有鮮明的東方美學意念。圖 / 翻攝自 ig （合成圖）
Boucheron Quatre Red系列戒指，使用白金、黃金和玫瑰金750材質、紅色高精密陶瓷，鑲嵌25顆鑽石重約0.49克拉，30萬2,000元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Quatre Red系列戒指，使用白金、黃金和玫瑰金750材質、紅色高精密陶瓷，鑲嵌25顆鑽石重約0.49克拉，30萬2,000元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Quatre Red系列長項鍊，使用白金、黃金和玫瑰金750材質、紅色高精密陶瓷，鑲嵌12顆鑽石約0.18克拉，18萬6,500元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Quatre Red系列長項鍊，使用白金、黃金和玫瑰金750材質、紅色高精密陶瓷，鑲嵌12顆鑽石約0.18克拉，18萬6,500元。圖 / Boucheron提供
日前甫晉身三寶媽的昆凌，甫於ig秀出滿月禮，並配戴上Quatre Red系列珠寶。圖 / Boucheron提供
日前甫晉身三寶媽的昆凌，甫於ig秀出滿月禮，並配戴上Quatre Red系列珠寶。圖 / Boucheron提供

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