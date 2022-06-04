快訊

中重症死亡雙新高！本土+68118例 中重症+496 死亡+152

13縣市大雨特報 注意雷擊強風及溪水暴漲

單日確診數會破10萬？ 陳時中：差不多已到高點

粽葉色入設計？格拉蘇蒂大日期腕表 愛護你的視神經

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
漸層的深綠色面盤頗像是端午節的粽葉，並以深邃的墨玉綠，帶來森林、愛眼的聯想。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
漸層的深綠色面盤頗像是端午節的粽葉，並以深邃的墨玉綠，帶來森林、愛眼的聯想。圖 / 格拉蘇蒂原創提供

端午節氣，不管愛南部粽或是北部粽，綠色的粽葉常是美味以外的另一記憶。鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）近期推出新品七零年代大日曆計時腕表「墨玉綠」款，漸層的深綠色面盤頗像是端午節的粽葉，並以深邃的墨玉綠，帶來森林、愛眼的聯想。

距今約50年的1970年代是人類知識、文明爆發的年代，登上太空、Disco文化，一切都閃閃發亮、蓄勢待發。Seventies系列從1970年代的枕型表款得到靈感重新復刻，同時表殼、按鈕、表帶線條都更為溫潤，帶有上一世紀的懷舊氛圍。

新品的「大日曆計時碼表」最特別的莫過於漸層、煙燻綠色的面盤，並具有雙位數大日期（big-date）與計時碼表兩種功能。37-02自動上鍊機芯是由表廠自製，並具備更複雜的導柱輪結構，以及金質擺輪、德系製表經典的鵝頸式微調結構、半金自動盤。40毫米的精鋼表殼並可選擇搭配絨面小牛皮、橡膠、精鋼三種表帶，價格自45萬3,000元至49萬3,000元不等。

Seventies系列從1970年代的枕型表款得到靈感重新復刻，同時表殼、按鈕、表帶線條都更為溫潤，帶有上一世紀的懷舊氛圍。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
Seventies系列從1970年代的枕型表款得到靈感重新復刻，同時表殼、按鈕、表帶線條都更為溫潤，帶有上一世紀的懷舊氛圍。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創七零年代大日曆計時腕表「墨玉綠」款，45萬3,000元。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創七零年代大日曆計時腕表「墨玉綠」款，45萬3,000元。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
40毫米的精鋼表殼並可選擇搭配絨面小牛皮、橡膠、精鋼三種表帶，價格自45萬3,000元至49萬3,000元不等。 圖 / 格拉蘇蒂原創提供
40毫米的精鋼表殼並可選擇搭配絨面小牛皮、橡膠、精鋼三種表帶，價格自45萬3,000元至49萬3,000元不等。 圖 / 格拉蘇蒂原創提供

端午節 太空

延伸閱讀

下一位007？Idris Elba「貴妃臥」拍GUCCI手表新廣告 大秀復古華麗

食譜／沒有粽葉的粽子「櫻花蝦油飯」 幾個步驟就完成！

NBA總冠軍G1開打！波士頓一哥Tatum 1,460萬名表強壓勇士Curry原來是這牌

娘子出來看彩虹！愛彼Carolina Bucci彩虹腕表低調氣質

相關新聞

萌到炸翻！LE CREUSET聯名米奇 鑄鐵鍋、醬料碟好燒

又有超萌聯名了！法國鍋具品牌LE CREUSET，三度與Disney聯名，推出「迪士尼米奇系列」，一系列的鑄鐵鍋、造型瓷...

粽葉色入設計？格拉蘇蒂大日期腕表 愛護你的視神經

端午節氣，不管愛南部粽或是北部粽，綠色的粽葉常是美味以外的另一記憶。鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Origi...

北市士林官邸辦多肉植物展 還有多肉市集可以逛

台灣近幾年開始興起多肉植物，形成「養肉」風潮。台北士林官邸新蘭亭從今起至8月21日，舉辦多肉植物展，這次共收集近150種...

下一位007？Idris Elba「貴妃臥」拍GUCCI手表新廣告

還記得小時候第一次站在糖果店或玩具店裡時，時間永遠不夠用的歡樂時光？GUCCI釋出最新GUCCI 25H的廣告影片，並找...

基隆城市博覽會專屬視角 夏日海洋號海上看展遊程體驗

基隆城市博覽會10至19日登場，全新客船夏日海洋號上路，將串聯基隆港國門展區及正濱漁港正濱展區，提供旅客海上看展遊程體驗...

今天出門要帶哪咖包？網推約會拿這咖氣質大增

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「包包」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大包款網路聲量排行，以及四大包包話題關注面向有哪些。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。