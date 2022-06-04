粽葉色入設計？格拉蘇蒂大日期腕表 愛護你的視神經

端午節氣，不管愛南部粽或是北部粽，綠色的粽葉常是美味以外的另一記憶。鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）近期推出新品七零年代大日曆計時腕表「墨玉綠」款，漸層的深綠色面盤頗像是端午節的粽葉，並以深邃的墨玉綠，帶來森林、愛眼的聯想。

距今約50年的1970年代是人類知識、文明爆發的年代，登上太空、Disco文化，一切都閃閃發亮、蓄勢待發。Seventies系列從1970年代的枕型表款得到靈感重新復刻，同時表殼、按鈕、表帶線條都更為溫潤，帶有上一世紀的懷舊氛圍。