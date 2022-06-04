粽葉色入設計？格拉蘇蒂大日期腕表 愛護你的視神經
端午節氣，不管愛南部粽或是北部粽，綠色的粽葉常是美味以外的另一記憶。鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）近期推出新品七零年代大日曆計時腕表「墨玉綠」款，漸層的深綠色面盤頗像是端午節的粽葉，並以深邃的墨玉綠，帶來森林、愛眼的聯想。
距今約50年的1970年代是人類知識、文明爆發的年代，登上太空、Disco文化，一切都閃閃發亮、蓄勢待發。Seventies系列從1970年代的枕型表款得到靈感重新復刻，同時表殼、按鈕、表帶線條都更為溫潤，帶有上一世紀的懷舊氛圍。
新品的「大日曆計時碼表」最特別的莫過於漸層、煙燻綠色的面盤，並具有雙位數大日期（big-date）與計時碼表兩種功能。37-02自動上鍊機芯是由表廠自製，並具備更複雜的導柱輪結構，以及金質擺輪、德系製表經典的鵝頸式微調結構、半金自動盤。40毫米的精鋼表殼並可選擇搭配絨面小牛皮、橡膠、精鋼三種表帶，價格自45萬3,000元至49萬3,000元不等。
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