萌到炸翻！LE CREUSET聯名米奇 鑄鐵鍋、醬料碟好燒

又有超萌聯名了！法國鍋具品牌LE CREUSET，三度與Disney聯名，推出「迪士尼米奇系列」，一系列的鑄鐵鍋、造型瓷器登場，整體靈感源自米奇可愛的輪廓造型，以及紅與黑色，充滿時尚造型感，疫情宅在家自煮時，讓米奇帶來歡樂的氣氛，享受幸福氛圍，即日起開始預購。

米奇系列中的媽咪鐵鍋18 (櫻桃紅) 金頭，首度使用雙色設計，霧面質感的黑色鍋身，搭配櫻桃紅鍋蓋，還有著米奇頭像的輪廓浮雕，搭配金色蓋頭，且不只是燉煮，也能夠拌炒與爆炒，個人或小家庭都適合使用，每次做菜都讓人心花怒放。

瓷器部分，造型馬克杯組一次搜集穿紅色褲裝的米奇、白色圓點裙裝的米妮，採用高溫燒製，表面光滑好清洗；餐桌用具套組使用經典米奇頭造型的瓷盤，還有半圓形小碟，雙色手握馬克杯，適合下午茶時使用。