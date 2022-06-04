聽新聞
test
0:00 / 0:00
萌到炸翻！LE CREUSET聯名米奇 鑄鐵鍋、醬料碟好燒
又有超萌聯名了！法國鍋具品牌LE CREUSET，三度與Disney聯名，推出「迪士尼米奇系列」，一系列的鑄鐵鍋、造型瓷器登場，整體靈感源自米奇可愛的輪廓造型，以及紅與黑色，充滿時尚造型感，疫情宅在家自煮時，讓米奇帶來歡樂的氣氛，享受幸福氛圍，即日起開始預購。
米奇系列中的媽咪鐵鍋18 (櫻桃紅) 金頭，首度使用雙色設計，霧面質感的黑色鍋身，搭配櫻桃紅鍋蓋，還有著米奇頭像的輪廓浮雕，搭配金色蓋頭，且不只是燉煮，也能夠拌炒與爆炒，個人或小家庭都適合使用，每次做菜都讓人心花怒放。
瓷器部分，造型馬克杯組一次搜集穿紅色褲裝的米奇、白色圓點裙裝的米妮，採用高溫燒製，表面光滑好清洗；餐桌用具套組使用經典米奇頭造型的瓷盤，還有半圓形小碟，雙色手握馬克杯，適合下午茶時使用。
另款最可愛的迷你醬料碟4入組，結合米奇紅褲子、白色手套、黃色鞋子和米妮的蝴蝶結絲帶等四款，可用來盛裝醬料、甜點，亦可做為點心和飯糰模具等多種用途，值得粉絲入手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言