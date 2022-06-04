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萌到炸翻！LE CREUSET聯名米奇 鑄鐵鍋、醬料碟好燒

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
LE CREUSET與Disney聯名，推出「迪士尼米奇系列」鍋具與造型瓷器。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與Disney聯名，推出「迪士尼米奇系列」鍋具與造型瓷器。圖／LE CREUSET提供

又有超萌聯名了！法國鍋具品牌LE CREUSET，三度與Disney聯名，推出「迪士尼米奇系列」，一系列的鑄鐵鍋、造型瓷器登場，整體靈感源自米奇可愛的輪廓造型，以及紅與黑色，充滿時尚造型感，疫情宅在家自煮時，讓米奇帶來歡樂的氣氛，享受幸福氛圍，即日起開始預購。

米奇系列中的媽咪鐵鍋18 (櫻桃紅) 金頭，首度使用雙色設計，霧面質感的黑色鍋身，搭配櫻桃紅鍋蓋，還有著米奇頭像的輪廓浮雕，搭配金色蓋頭，且不只是燉煮，也能夠拌炒與爆炒，個人或小家庭都適合使用，每次做菜都讓人心花怒放。

瓷器部分，造型馬克杯組一次搜集穿紅色褲裝的米奇、白色圓點裙裝的米妮，採用高溫燒製，表面光滑好清洗；餐桌用具套組使用經典米奇頭造型的瓷盤，還有半圓形小碟，雙色手握馬克杯，適合下午茶時使用。

另款最可愛的迷你醬料碟4入組，結合米奇紅褲子、白色手套、黃色鞋子和米妮的蝴蝶結絲帶等四款，可用來盛裝醬料、甜點，亦可做為點心和飯糰模具等多種用途，值得粉絲入手。

LE CREUSET與Disney聯名，推出「迪士尼米奇系列」鍋具與造型瓷器。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET與Disney聯名，推出「迪士尼米奇系列」鍋具與造型瓷器。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET迪士尼米奇系列 媽咪鐵鍋18 (櫻桃紅) 金頭／限定價7,480元。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET迪士尼米奇系列 媽咪鐵鍋18 (櫻桃紅) 金頭／限定價7,480元。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET迪士尼米奇系列餐桌用具套組 (櫻桃紅 / 閃亮黑)／限定價2,380元 / 套。圖／LE CREUSET提供
LE CREUSET迪士尼米奇系列餐桌用具套組 (櫻桃紅 / 閃亮黑)／限定價2,380元 / 套。圖／LE CREUSET提供

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