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北市士林官邸辦多肉植物展 還有多肉市集可以逛

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
大型的多肉植物與柱型仙人掌營造出沙漠景緻。圖／公園處提供
大型的多肉植物與柱型仙人掌營造出沙漠景緻。圖／公園處提供

台灣近幾年開始興起多肉植物，形成「養肉」風潮。台北士林官邸新蘭亭從今起至8月21日，舉辦多肉植物展，這次共收集近150種、超過1000株的多肉植物，讓喜愛多肉的民眾可以進一步觀察探討不同的生命型態，還有多肉市集、多肉餐桌，公園處也在展區中央放置大型多肉植物與柱型仙人掌，打造沙漠景緻。

北市公園處表示，多肉植物具有許多特殊形態，許多擁有可愛討喜的外型，例如常見的像朵蓮花的各種石蓮、末端透明像玻璃的玉露、長得像屁股的石頭玉等。除了奇趣橫生的葉片造型之外，多肉植物根莖高大壯碩的造型，是仙人掌與大戟屬多肉植物給人的既定印象，身上的刺也有不同粗細、造型、顏色，雖然讓人有碰不得的感覺，但卻有像雕塑般的觀賞效果。

另外，公園處說，近年最「夯」的塊根類多肉植物在本次展覽中也可一睹為快，例如「山烏龜」像塊石頭般的植株身體，長出各種不同造型的可愛葉片，為大家帶來視覺上的衝擊。 

公園處指出，擁有膨大特化成儲水組織的植物即為多肉植物，多肉植物會有這麼多的奇特形狀，都是植物為了適應環境的演化結果。針刺是要抵禦動物吃食，肥胖的葉片與身軀能夠儲存水分，以準備於乾燥時期維持生命之使用，造型的差異呼應了植物科屬不同的特徵與原生環境。

公園處表示，本次展覽設計上除了品種展示之外，在展區中央特別用大型的多肉植物與柱型仙人掌，以營造沙漠景緻，在個別科屬的展區則應用櫥窗設計手法，設計了月兔耳畫中世界、大戟科珊瑚海，組合盆栽技巧，設計多肉餐桌、多肉市集等吸引人注目的作品，都能細細觀賞品嘗多肉小巧的美。

北市公園處利用大戟科多肉植物營造珊瑚海的景象。圖／公園處提供
北市公園處利用大戟科多肉植物營造珊瑚海的景象。圖／公園處提供
玉露的外觀就像它的名字一樣，如冰晶玉露般剔透。圖／公園處提供
玉露的外觀就像它的名字一樣，如冰晶玉露般剔透。圖／公園處提供
士林官邸多肉植物展內還有開設多肉市集，民眾可以將喜愛的多肉買回家種植。圖／公園處提供
士林官邸多肉植物展內還有開設多肉市集，民眾可以將喜愛的多肉買回家種植。圖／公園處提供

多肉植物 士林官邸

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