北市士林官邸辦多肉植物展 還有多肉市集可以逛

台灣近幾年開始興起多肉植物，形成「養肉」風潮。台北士林官邸新蘭亭從今起至8月21日，舉辦多肉植物展，這次共收集近150種、超過1000株的多肉植物，讓喜愛多肉的民眾可以進一步觀察探討不同的生命型態，還有多肉市集、多肉餐桌，公園處也在展區中央放置大型多肉植物與柱型仙人掌，打造沙漠景緻。

北市公園處表示，多肉植物具有許多特殊形態，許多擁有可愛討喜的外型，例如常見的像朵蓮花的各種石蓮、末端透明像玻璃的玉露、長得像屁股的石頭玉等。除了奇趣橫生的葉片造型之外，多肉植物根莖高大壯碩的造型，是仙人掌與大戟屬多肉植物給人的既定印象，身上的刺也有不同粗細、造型、顏色，雖然讓人有碰不得的感覺，但卻有像雕塑般的觀賞效果。

另外，公園處說，近年最「夯」的塊根類多肉植物在本次展覽中也可一睹為快，例如「山烏龜」像塊石頭般的植株身體，長出各種不同造型的可愛葉片，為大家帶來視覺上的衝擊。

公園處指出，擁有膨大特化成儲水組織的植物即為多肉植物，多肉植物會有這麼多的奇特形狀，都是植物為了適應環境的演化結果。針刺是要抵禦動物吃食，肥胖的葉片與身軀能夠儲存水分，以準備於乾燥時期維持生命之使用，造型的差異呼應了植物科屬不同的特徵與原生環境。