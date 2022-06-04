下一位007？Idris Elba「貴妃臥」拍GUCCI手表新廣告

還記得小時候第一次站在糖果店或玩具店裡時，時間永遠不夠用的歡樂時光？GUCCI釋出最新GUCCI 25H的廣告影片，並找來英國男星、製作人、音樂家伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）擔綱，透過鮮豔色彩與幽默調性，展現了GUCCI新款GUCCI 25H腕表的歡樂、甜美與獨特趣味。

曾為《時人雜誌》（PEOPLE）評選為「世界上最性感的男人」的Idris Elba，拍過多部電影如《雷神索爾》、《環太平洋》、《星級爭霸戰》，年初時更被傳為最有可能接下新一代007的角色，近期則有新片《獸》預計將在八月時於美國上映。

而GUCCI的官方instagram近日並釋出多組照片與影片，只見Idris Elba穿著顏色華麗的復古衣著，例如不對稱的芥末黃劍領西裝搭配黑色皮革領帶，或在粉紅色成套西裝的領口搭配上同色系的花卉裝飾，加上「貴妃臥」的肢體語言，頗有1970年代Glamour Rock的華麗聯想。約40秒的影片最後並以「It’s Gucci Time」為主張，透過燈光、語言和視覺暗示了當下與過去時態的疊合，並為GUCCI 25H腕表時尚定錨。