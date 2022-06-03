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當我們「銅」在一起 IWC推新款青銅飛行員計時碼表
時間雖然是抽象的概念，但的確會對人事物帶來可見的影響，一如青銅會隨時間產生銅綠。萬國表（IWC）推出新款青銅版41毫米飛行員計時碼表，並搭配藍色視覺，展現出復古而懷舊的飛行氛圍。
雖然人們常認為舊不如新，但經過時間洗滌的骨董、二手件，甚至隨著時間自然風化、蛻變的質感，常讓古品較新作還要受到藏家的熱愛。IWC新款的41毫米飛行員計時碼表，則使用了會隨時間產生銅綠的青銅為表殼，因此將帶來不規則、無法預測的時間質變之美。
41毫米的青銅表殼搭配了藍色面盤與藍色尼龍表帶，但指針卻使用了金質，呈現色彩上的和諧一致。69385自動上鍊機芯具備了時間、日期與星期顯示，同時秒針還可暫停，方便精準對時。好消息是：自2022年4月起，凡在品牌專賣店、授權經銷商或IWC.com官方網站購物，再前往My IWC完成註冊，即享有延長標準兩年國際有限保固至八年，讓性能、體驗與服務，跟時間一體同步延長。
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