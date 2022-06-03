當我們「銅」在一起 IWC推新款青銅飛行員計時碼表

時間雖然是抽象的概念，但的確會對人事物帶來可見的影響，一如青銅會隨時間產生銅綠。萬國表（IWC）推出新款青銅版41毫米飛行員計時碼表，並搭配藍色視覺，展現出復古而懷舊的飛行氛圍。

雖然人們常認為舊不如新，但經過時間洗滌的骨董、二手件，甚至隨著時間自然風化、蛻變的質感，常讓古品較新作還要受到藏家的熱愛。IWC新款的41毫米飛行員計時碼表，則使用了會隨時間產生銅綠的青銅為表殼，因此將帶來不規則、無法預測的時間質變之美。