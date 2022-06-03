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帥男張軒睿最愛「女生有味道」 自招最愛身上有這香味

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
張軒睿喜歡木質調香氣。圖／盟可睐Moncler提供
張軒睿喜歡木質調香氣。圖／盟可睐Moncler提供

帥氣男星張軒睿受邀出席盟可睐Moncler香氛系列發表會，噴上MONCLER Pour Homme男性淡香精，充滿木質調的味道，讓他非常喜歡，因為本身喜歡山林與露營、野外活動，所以鍾愛木質調，還透露女生如果噴上木質調香水，都會特別吸引他，難怪大呼「有味道真的蠻重要的」。

張軒睿強調自己近期專心工作，專心生活，但生活中也很開心，間接認了之前傳出的新戀情。這次為盟可睐Moncler香氛系列出席，他表示噴上喜歡的香味，會讓自己有著好心情，因此他平常很重視香氛。

Moncler推出同名男女淡香精，女淡香精結合花香、木香與麝香，以粉雪為前調，加入義大利佛手柑，還有茉莉花與甜美的香水草，最終以琥珀、雪松木和檀香，帶出奢華而令人陶醉的山林調融入天然香草素。

Moncler同名男性淡香精，就是木質調的男香，以高山森林調開啟，搭配快樂鼠尾草、雪松木、岩蘭草，打造出乾爽泥土的氣息後調，呈現出山林中的美好氣氛。

張軒睿現身盟可睐Moncler香氛系列發表會。圖／盟可睐Moncler提供
張軒睿現身盟可睐Moncler香氛系列發表會。圖／盟可睐Moncler提供
盟可睐Moncler同名男女淡香精。圖／盟可睐Moncler提供
盟可睐Moncler同名男女淡香精。圖／盟可睐Moncler提供

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