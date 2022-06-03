端午連假首日 台北國際書展湧人潮
第30屆台北國際書展昨登場，先前因疫情引發三分之一的退展潮，讓外界格外關注今年書展情形，今天端午連假首日，下午漸有人潮湧進書展，雖盛況不若以往，但仍有不少愛書人共襄盛舉。
書展今年首創「與烏克蘭同在」展區，並請烏克蘭最大出版平台「Yakaboo」國際主任布坦可（Valentina Butenko）到台灣參展，今天的主題廣場活動之一，由布坦可與台灣出版社經紀人李艾真以「烏克蘭語與文化認同」為題對談。
今年台北國際書展以法國為主題國，共計31國，156家國內出版單位、159家國際出版單位參展，更特別策劃「與烏克蘭同在」展區，在館內展示烏克蘭歷史、插畫、車諾比、藝術、料理等類別書目。
布坦可在今天的對談中回憶，當二月早上聽見轟炸的聲音，心中最害怕的其實是「這個國家(俄羅斯)想要徹底否決我的存在」，她認為烏克蘭必須贏得這場戰爭，因為這攸關烏克蘭文化身分認同的重要性。她表示，在戰爭前約兩個禮拜回到烏克蘭，她認為這是她的國家，她沒有辦法留在其他地方，必須回去，家人也都在那。
今年適逢台北國際書展第30年，烏克蘭獨立也剛滿30年，從小出生在基輔的布坦可說，其實除了學校，在街上、在餐廳他們所說的語言都是俄語，不過自2014年俄國入侵後，人民為尋求國家認同，也幾乎改說烏克蘭語。
烏克蘭的書籍在過往都是俄文書，但其中包括了不少詆毀烏克蘭的書，因此烏克蘭在2015年制定新版權計畫，過濾不實書籍，布坦可也提供了數據，「到目前為止，我們從俄國所進口的書從過去的一半到現在只剩下3%」。
台北書展基金會執行長王秀銀表示，今天書展人數比預期得還多，中午過後陸續有人潮湧現，下午法國作家、評論家艾力克．菲耶（Eric Faye）的簽書會也吸引長長人龍，可見大家仍需要一個人與人見面、交流的盛會。
王秀銀說，疫情期間，書展各展位都做足防疫準備與做法，也規畫了防疫走道分散人潮，讓大家走起來舒服一些，今、明兩天書展到舉辦到晚間10點，歡迎民眾到書展逛逛。
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