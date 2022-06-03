盤點8家飯店的外帶「星」菜色！最高可享免運+快閃5折

疫情仍處在高原期，全民防疫持續中，星級飯店外帶外送再進階，除了主打特色菜、招牌菜，也開發專供外帶的新菜色，像是滿滿牡蠣的義大利麵、網友大讚的美式炸雞，或針對小資族設計新菜單，甚至自助餐也能打包外帶，裝滿裝好，花更少的預算大啖星級料理。

其中，板橋凱撒大飯店集結朋派西餐廳及家宴中餐廳，除了各式外帶便當、多人享用組合餐、單點熱門佳餚，也全新上市滿滿30顆牡蠣的「蠔海派義大利麵」，以及整隻龍蝦、手工披薩搭配碳烤豬肋排與12oz肋眼牛排「超豪邁四人分享餐」等，最低每份180元起。6月19日前，每周推出限定美饌快閃5折，外帶自取還可參加抽獎，有機會將家宴美饌免費帶回家。

炸雞控朝聖必吃清單的意舍酒店Buttermilk美國阿嬤秘方炸雞，即日起至19日推出史上最強優惠，訂購炸雞、組合餐外帶自取享優惠67折，以最受歡迎的雙人組合餐為例，原價790元、折扣後529元。外帶地點包括台北松山意舍、中山意舍、西門町意舍三間酒店，訂購滿2千元，外送地址在指定7個行政區內，可享免費外送服務。

在這波外帶風潮中，「烤鴨」異軍突起，台北國泰萬怡酒店大受饕客好評的「烤鴨四吃外帶套組」也回歸，另有「燒烤外帶套組」，每組1,988元起，一次購足兩組可享10公里內免運優惠。

疫情下，吃膩了一成不變的菜色，台北喜來登於是主打「小資組合餐」，集結館內5間餐廳的人氣菜色，打造4菜式的多國風味組合餐，自取1,600元，點餐再贈荔枝烏龍飲2瓶，菜色多樣，預算不高，很符合時下精打細算的主婦或小資群；另也為獨食族群推出「一周菜單外送到府」，每日現煮5菜、湯品或沙拉，免費送到府，每餐400元，一日兩餐可享700元優惠。

南港老爺行旅Soft Kitchen則將原假日限定的午間自助餐Soft Buffet，調整為「Soft Buffet To Go」外帶自取裝到滿，6月30日前，每周六、日午間限定，每人680元，海鮮、現切牛排等夾到滿，現場消費滿兩客再送300元餐飲抵用券，以及加碼抽獎活動，最大獎可免費入住南港老爺行旅。

台北老爺除了推新品、菜色再升級，也有適合小家庭的「多人分享餐」、冷凍餐包「即食行熱美味餐」，6月15日前購買外帶外送全系列商品、不分品項滿額9折。據統計，熱銷榜為港式燒臘三寶飯、香煎鮭魚佐松露野菇醬、綜合壽司盒、港點九宮格。

北投大地酒店則首次推出訂閱制服務，即日起至7月31日，外帶美食、休閒泡湯、住宿體驗等各有專屬優惠。例如奇岩一號(含萬豪旗艦店)與喜歡西餐廳共同推出五星美食外帶，儲值3萬元可享37,500元的餐點消費金；溫泉美湯及芳療紓壓專區儲值後最高優惠金額達7,000元；另響應防疫的慢活長住專案，提供3~7天的住宿儲值專案，以奇岩客房為例，儲值7天最高可折抵近萬元。